Presidente argentino dice que la paz se altera por la invasión a Ucrania

Buenos Aires, 1 mar El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este martes, al encabezar en el Congreso la apertura del año parlamentario, que "la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania", y pidió guardar un minuto de silencio por las vidas humanas que se está cobrando y los muertos que dejó la covid-19. "La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”, expresó el mandatario ante los diputados y senadores, miembros de los Gobiernos nacional y provinciales y autoridades del Poder Judicial. Al inicio de su discurso, y sentado junto a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario aseguró que el mundo atraviesa “tiempos difíciles signados por crisis sanitarias, económicas y bélicas”. "Ahora, cuando empezamos a controlar la ferocidad del virus” , el presidente lamentó que se vea que "tanto dolor y tanta muerte" no hayan logrado "conmover la ética de los poderosos que encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta, solo logra profundizar aquella desigualdad”. Fernández afirmó que “Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa", y aseveró que la guerra, "en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias" sobre el país”. “Si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos”, sentenció. "Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos por el covid-19 les pido un minuto de silencio", señaló. POLÉMICA POSICIÓN DE ARGENTINA No fue hasta este lunes que el Gobierno condenó por primera vez la "invasión" rusa de Ucrania -en una intervención del canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -, después de que el pasado jueves el mandatario pidiera a Rusia poner "fin a las acciones emprendidas" y que "todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo". La posición del presidente respecto al conflicto ha sido muy criticada por la oposición desde que a principios de febrero se reunió con el propio Putin en Moscú, en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, cuando sugirió a su par que Argentina se convierta "en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido". La situación entre Rusia y Ucrania es uno de los temas que genera fricciones en el seno del oficialismo. Si bien la líder de la facción kirchnerista, Cristina Fernández, que mantuvo una buena relación con Putin cuando era presidenta (2007-2015) se manifestó el domingo en Twitter sobre el conflicto en Ucrania, evitó mencionar la palabra "invasión" o emitir una condena contra Rusia. EFE rgm/cjn/rrt (foto) (video)