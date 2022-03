Martes, 1 de marzo de 2022 (20.00)

UCRANIA GUERRA ============== SITUACIÓN - Kiev - El ejército ruso comenzó hoy a bombardear la capital de Ucrania, Kiev, cuya torre de televisión fue alcanzada por un misil, aunque la peor parte se la llevó la segunda ciudad de esta nación, Járkov, donde la artillería rusa golpeó la plaza más grande del país. Por Ignacio Ortega (enviado especial)(ENVIADA). (foto) (vídeo) (audio) RUSIA - Moscú - Rusia, presionada por las sanciones occidentales, bombardeó en el sexto día de la guerra contra Ucrania varias ciudades y reforzó sus tropas cerca de la capital, donde espera una kilométrica columna de vehículos la orden de ataque y donde efectuó un ataque quirúrgico contra la torre de televisión (ENVIADA). (foto) (vídeo) (audio) SANCIONES - Moscú - La vida de los rusos todavía no experimenta grandes cambios pese a las sanciones de Occidente, pero crece la incertidumbre sobre el futuro y la sociedad comienza a fracturarse entre el apoyo a la invasión contra Ucrania y las incipientes protestas que reclaman en fin de la guerra. (Crónica) Por Fernando Salcines (vídeo) OTAN - Varsovia - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió hoy desde dos puntos clave del flanco este europeo, Polonia y Estonia, en el cometido "defensivo" de la Alianza Atlántica y en que no se enviarán tropas a Ucrania, sino que se reforzarán sus fronteras. (ENVIADA). (audio) (vídeo) UE - Bruselas - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aseguró este martes que su país no solo está luchando por la "supervivencia" ante la invasión de Rusia, sino "por ser miembros iguales de Europa", por "el deseo de ser tan libres" como los ciudadanos de la Unión Europea. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) POLONIA - Chelm (Polonia) - La localidad de Chelm, en el suroeste polaco, se ha convertido en puerta de entrada para decenas de miles de ucranianos que huyen de Kiev y Leópolis y se convierten en refugiados en Polonia, que organiza su asistencia y posterior traslado. Por Miguel Ángel Gayo (Crónica) (foto) (vídeo) REFUGIADOS - Budapest/Bucarest - Los países vecinos de Ucrania siguen recibiendo a refugiados que huyen de la invasión rusa, en un éxodo que va llegando ya desde las zonas fronterizas a las capitales. (foto) (vídeo) DERECHOS - Ginebra - Rusia acudió hoy al mayor foro internacional sobre los derechos humanos en Ginebra para justificar con todo un arsenal de argumentos su guerra contra Ucrania e hizo oídos sordos a los pedidos de la comunidad internacional de detener su operación militar, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos dijeron que los responsables deberán rendir cuentas de sus actos. (ENVIADA). (foto) (vídeo) ALEMANIA - Berlín - Las intensas relaciones económicas de Alemania con Rusia ya permiten prever un fuerte impacto de las sanciones en la principal potencia europea, especialmente en el ámbito energético, aunque también ponen en peligro inversiones empresariales y exportaciones. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) NÓRDICOS - Copenhague/Helsinki - La guerra en Ucrania ha provocado la ruptura de la tradición de no enviar armas a países en conflicto de Suecia y Finlandia, aliados pero no miembros de la OTAN, en una situación de aumento de apoyo al ingreso. Por Anxo Lamela y Juanjo Galán. (ENVIADA) Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód.14065353, 14065347 y otros (audio) MULTINACIONALES - Londres - El rechazo a la invasión de Ucrania y las consiguientes sanciones impuestas a Rusia han provocado un éxodo de multinacionales extranjeras que abandonan o reducen sus operaciones en suelo ruso, tras tres décadas de beneficiarse del lucrativo mercado postsoviético. Por Judith Mora (ENVIADA) Recursos de archivo en www.lafototeca.com códigos: 14089408, 5387859 y otros CULTURA - Redacción Cultura - Actores, músicos y empresas del ámbito de la cultura y el entretenimiento de todo el mundo, como Ryan Reynolds, Maddona, Cher o Stepehn King, toman partido a favor de Ucrania y contra la invasión militar de Rusia, país donde varias distribuidoras de cine han cancelado sus estrenos. Por Celia Sierra (ENVIADA) REDES SOCIALES - Madrid - Una de las principales armas de propaganda usada por Rusia para justificar la invasión de Ucrania, según Occidente, ha recibido un duro golpe después de que las redes sociales más populares de internet decidieran bloquear en Europa los medios que sirven de altavoz al presidente Vládimir Putin. Por Rafael Molina (ENVIADA) Recursos de archivo en www.lafototeca.com códigos: 13089947, 9079415 y otros CIBERNÉTICA - Bucarest - Rusia viene usando desde hace años los ataques cibernéticos en su conflicto con Ucrania, pero la invasión del país vecino ha provocado ahora una reacción sin precedentes entre los hackers ucranianos y quienes se solidarizan desde el extranjero. (Crónica) Por Marcel Gascón (ENVIADA) (foto) -------------------------------------- ESTADO DE LA UNIÓN - Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da en Washington su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso en un momento complicado para él, con sus índices de popularidad muy bajos, incertidumbres económicas como la elevada inflación y una situación internacional muy delicada con la invasión rusa de Ucrania. (foto) (video) (audio) ARGENTINA CONGRESO - Buenos Aires - El presidente Alberto Fernández defendió este martes, en su discurso anual ante el Parlamento, la "recuperación económica" de Argentina tras la crisis iniciada en 2018 y la pandemia, pero ató el presente y futuro del país a que se apruebe en el Congreso el acuerdo para refinanciar la "insostenible" deuda con el FMI. (ENVIADA). (foto) (vídeo) (audio) PERÚ CRISIS - Lima - La crisis política en Perú entra en un punto de incertidumbre después de que el presidente Pedro Castillo sorteara los primeros intentos de pedir su destitución tras ser implicado en un presunto caso de corrupción, aunque un sector de la oposición insiste en que buscará reunir los votos para llevarlo ante el pleno del Congreso. (foto) (video) ONU MEDIOAMBIENTE - Nairobi - Varios países de Latinoamérica pujaron hoy en Nairobi a favor de una resolución que allane el camino para forjar un pacto mundial contra la contaminación por plástico, en la segunda sesión de la V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5). (ENVIADA). (audio) CORONAVIRUS HONG KONG - Hong Kong - Las autoridades hongkonesas no descartan un confinamiento masivo en la ciudad para atajar la actual oleada de covid, la cual ha provocado que cientos de residentes se planteen dejar la ciudad ante la severidad de las medidas tomadas. Por Shirley Lau (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) SINGAPUR PENA DE MUERTE - Singapur - El aforo en el corredor de la muerte de Singapur está casi completo, con medio centenar de presos esperando ser ejecutados, según activistas contra la pena capital, que temen que la saturación acelere los ahorcamientos, entre ellos el de un reo con discapacidad intelectual. Por Paloma Almoguera (ENVIADA) EEUU ESPACIO - Miami (EEUU) - Un cohete Atlas V despega este martes de Cabo Cañaveral (sureste de EEUU) para poner en órbita un satélite meteorológico estadounidense que ayudará a detectar con precisión el riesgo de desastres naturales en una zona que comprende el oeste de EE.UU., México, Centroamérica y el Pacífico. (foto) (audio) ESPAÑA CONSERVADORES - Madrid - El partido conservador español intentará resolver su fuerte crisis interna con la elección de un nuevo líder, previsiblemente Alberto Núñez Feijóo, para sustituir a Pablo Casado, después de que este perdiera todos los apoyos a causa de un duro enfrentamiento con la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (ENVIADA). (foto) (vídeo) CONGRESO MÓVILES - Barcelona (España) - Tras ser elevado a los altares por el estadounidense Mark Zuckerberg, el metaverso se ha coronado como la estrella de la nueva edición del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, la mayor feria tecnológica del mundo, que se celebra esta semana. (ENVIADA) (foto) vídeo) (audio) PARÍS MODA - París - Los tejidos de siempre en siluetas del futuro. Así se resume la colección que presentó este martes en pasarela la firma Christian Dior de la mano de la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, que integró por primera vez tecnología en sus vestidos para adaptarlos a temperaturas extremas. (foto) (vídeo) Crónicas -------------- PREMIOS ÓSCAR BUTÁN - Nueva Delhi - El director de cine Pawo Choyning aún no sale de su asombro ante el éxito cosechado por su primera película, "Lunana: un yak en clase", que, mostrando al mundo las peculiaridades de uno de los lugares más remotos de Bután, obtuvo la primera nominación a los Óscar en la historia del país asiático. Por Hugo Barcia (ENVIADA) (foto) (vídeo) BRASIL CARNAVAL - Salvador (Brasil) - No son los folclóricos músicos, tampoco las exuberantes bailarinas y mucho menos los turistas con una cerveza en la mano: los recicladores, los "invisibles" del Carnaval, prolongan su penuria sin la mayor fiesta popular de Brasil. Por Felipe Iruata y Waldheim García Montoya (ENVIADA) (foto) BOLIVIA MUJERES - El Alto (Bolivia) - Técnicas de taekwondo para encarar las agresiones físicas y una guía psicológica para identificar situaciones de violencia machista son algunas de las herramientas con las que las Warmi Power, que une las palabras mujer en aimara y poder en inglés, están enseñando a hacer frente a un problema creciente en Bolivia. Por Gina Baldivieso (ENVIADA) (foto) (video) COLOMBIA CONFLICTO - Saravena (Colombia) - El 19 de enero un carro bomba explotó a unos metros de un edificio de Saravena, en el departamento colombiano de Arauca, en el que estaban reunidos cerca de 60 líderes sociales que, pese al ataque, están decididos a seguir luchando por los derechos humanos en su territorio. Por Jorge Gil Ángel (ENVIADA) (foto) (vídeo) EFE lab/jgb mesacentral@efe.com