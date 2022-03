Martes, 1 de marzo de 2022 (10.00 GMT)

(Actualiza con UCRANIA GUERRA MULTINACIONALES y UCRANIA GUERRA REDES SOCIALES) UCRANIA GUERRA --------------------------- SITUACIÓN - Kiev - El Ejército ucraniano no baja la guardia especialmente en torno a la capital, ante las imágenes de concentración de tropas rusas en los alrededores, y en la ciudad más importante del este, Járkov, escenario de fuertes bombardeos por parte de Rusia. Por Ignacio Ortega (enviado especial) (foto) (vídeo) (audio) RUSIA - Moscú - Rusia, presionada cada vez más por las sanciones occidentales, entra en su sexto día de guerra en Ucrania sin haber logrado hasta ahora avances rápidos sobre el terreno, aunque nuevas concentraciones de tropas auguran una mayor presión. (foto) (vídeo) (audio) OTAN - Varsovia - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visita las bases militares de Polonia y Estonia y se reúne con los líderes de ambos países, en medio de la tensión por la invasión rusa de Ucrania. (audio) (vídeo) UE - Bruselas - El Parlamento Europeo celebra en Bruselas un pleno extraordinario para debatir la invasión rusa de Ucrania y expresar su apoyo al ingreso de este país como candidato a la adhesión, en el que está prevista una intervención desde Kiev del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski. (foto) (vídeo) (audio) POLONIA - Chelm (Polonia) - La localidad de Chelm, en el suroeste polaco, se ha convertido en puerta de entrada para decenas de miles de ucranianos que huyen de Kiev y Leópolis y se convierten en refugiados en Polonia, que organiza su asistencia y posterior traslado. Por Miguel Ángel Gayo (Crónica) (foto) (vídeo) REFUGIADOS - Budapest/Bucarest - Los países vecinos de Ucrania siguen recibiendo a refugiados que huyen de la invasión rusa, en un éxodo que va llegando ya desde las zonas fronterizas a las capitales. (foto) (vídeo) DERECHOS - Ginebra - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, intervienen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque el titular ruso participará de forma virtual debido a las sanciones de la UE que impiden que su avión pueda sobrevolar los países europeos. (foto) (vídeo) ALEMANIA - Berlín - Las intensas relaciones económicas de Alemania con Rusia hacen prever un fuerte impacto de las sanciones en la principal potencia europea, especialmente en el ámbito energético, aunque también ponen en peligro inversiones empresariales y exportaciones. (foto) (vídeo) (audio) NÓRDICOS - Copenhague/Helsinki - La invasión rusa de Ucrania ha tenido una consecuencia en Suecia y Finlandia, con cambios en su tradicional política de neutralidad e incluso su actitud hacia la OTAN, después de haber sido amenazados por el presidente ruso, Vladimir Putin, con consecuencias si ingresaban en la Alianza. Por Anxo Lamela y Juanjo Galán. MULTINACIONALES - Londres - Además de las sanciones impuestas contra Rusia por Occidente, las grandes multinacionales están abandonando o suspendiendo sus actividades en Rusia para castigar al presidente Vladímir Putin por su invasión de Ucrania, entre ellas BP, Shell, Visa y Mastercard, así como Fedex, UPS y DHL o la naviera Maersk

REDES SOCIALES - Madrid - Una de las principales armas de propaganda de Rusia para justificar la invasión de Ucrania acaba de recibir un duro golpe después de que la mayoría de las redes sociales más populares en internet hayan decidido bloquear los contenidos de los medios afines al gobierno ruso. ESTADO DE LA UNIÓN - Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da en Washington su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso en un momento complicado para él, con sus índices de popularidad muy bajos, incertidumbres económicas como la elevada inflación y una situación internacional muy delicada con la invasión rusa de Ucrania. (foto) (video) (audio) ARGENTINA CONGRESO - Buenos Aires - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pronuncia el tradicional discurso anual de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, en el que repasará su gestión y anunciará los principales proyectos legislativos del Gobierno, entre ellos el que busca refrendar el acuerdo alcanzado con el FMI para refinanciar la alta deuda con el organismo. (foto) (vídeo) (audio) PERÚ CRISIS - Lima - La crisis política en Perú entra en un punto de incertidumbre después de que el presidente Pedro Castillo sorteara los primeros intentos de pedir su destitución tras ser implicado en un presunto caso de corrupción, aunque un sector de la oposición insiste en que buscará reunir los votos para llevarlo ante el pleno del Congreso. (foto) (video) ONU MEDIOAMBIENTE - Nairobi - La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo mundial de decisiones ambientales, prosigue sus deliberaciones en Nairobi sobre temas como la contaminación del plástico, el desarrollo sostenible o la economía circular. (audio) CORONAVIRUS HONG KONG - Hong Kong - Las autoridades hongkonesas no descartan un confinamiento masivo en la ciudad para atajar la actual oleada de covid, la cual ha provocado que cientos de residentes se planteen dejar la ciudad ante la severidad de las medidas tomadas. Por Shirley Lau (foto) (vídeo) (audio) SINGAPUR PENA DE MUERTE - Singapur - El aforo en el corredor de la muerte de la prisión masculina de Singapur está casi completo, con medio centenar de presos esperando ser ejecutados, lo que desata el temor a que su saturación acelere los ahorcamientos previstos, entre ellos el de un reo con discapacidad intelectual cuyo último recurso se estudia este martes. Por Paloma Almoguera EEUU ESPACIO - Miami (EEUU) - Un cohete Atlas V despega este martes de Cabo Cañaveral (sureste de EEUU) para poner en órbita un satélite meteorológico estadounidense que ayudará a detectar con precisión el riesgo de desastres naturales en una zona que comprende el oeste de EE.UU., México, Centroamérica y el Pacífico. (foto) (audio) ESPAÑA CONSERVADORES - Madrid - El conservador Partido Popular, principal grupo de oposición en España, pone en marcha el proceso para elegir a un nuevo líder, después de una dura batalla interna que costó el cargo a su actual dirigente, Pablo Casado, y ahora buscan una figura de consenso para evitar nuevas disputas. (foto) (vídeo) CONGRESO MÓVILES - Barcelona (España) - Tras ser elevado a los altares por el estadounidense Mark Zuckerberg, el metaverso se ha colado como estrella en el Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona. (foto) vídeo) (audio) PARÍS MODA - París - La firma Christian Dior presenta en la Semana de la Moda de París sus creaciones de mujer para la colección otoño-invierno 2022/2023. (foto) (vídeo) Crónicas -------------- PREMIOS ÓSCAR BUTÁN - Nueva Delhi - El director de cine Pawo Choyning aún no sale de su asombro ante el éxito cosechado por su primera película, "Lunana: un yak en clase", que, mostrando al mundo las peculiaridades de uno de los lugares más remotos de Bután, obtuvo la primera nominación a los Óscar en la historia del país asiático. Por Hugo Barcia (foto) (vídeo) BRASIL CARNAVAL - Salvador (Brasil) - No son los folclóricos músicos, tampoco las exuberantes bailarinas y mucho menos los turistas con una cerveza en la mano: los recicladores, los "invisibles" del Carnaval, prolongan su penuria sin la mayor fiesta popular de Brasil. Por Felipe Iruata y Waldheim García Montoya. BOLIVIA MUJERES - El Alto (Bolivia) - Técnicas de taekwondo para encarar las agresiones físicas y una guía psicológica para identificar situaciones de violencia machista son algunas de las herramientas con las que las Warmi Power, que une las palabras mujer en aimara y poder en inglés, están enseñando a hacer frente a un problema creciente en Bolivia. Por Gina Baldivieso (foto) (video) COLOMBIA CONFLICTO - Saravena (Colombia) - El 19 de enero un carro bomba explotó a unos metros de un edificio de Saravena, en el departamento colombiano de Arauca, en el que estaban reunidos cerca de 60 líderes sociales que, pese al ataque, están decididos a seguir luchando por los derechos humanos en su territorio. Por Jorge Gil Ángel (foto) (vídeo)