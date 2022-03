Martes, 1 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA ============== NEGOCIACIÓN Rusos y ucranianos volverán a negociar en la frontera polaco-ucraniana Moscú En el quinto día de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, mientras continúan las acciones armadas y Rusia queda cada vez más aislada por las sanciones occidentales, la primera reunión de negociadores de ambos países celebrada en la frontera bielorruso-ucraniana dejó entrever un leve rayo de esperanza, pues ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días. "Encontramos algunos puntos en los que podemos pronosticar posiciones comunes, y lo más importante es que acordamos continuar con el proceso de negociación", dijo a los periodistas el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial Vladímir Medinski. La próxima reunión se llevará a cabo en unos días en la frontera polaco-bielorrusa. Hay un acuerdo correspondiente", anunció Medinski. NEGOCIACIÓN Zelenski dice que Ucrania recibió "algunas señales" en negociación con Rusia Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó esta noche que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener. "Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda", dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa. CPI El fiscal de CPI pide abrir investigación por crímenes de guerra en Ucrania La Haya El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció hoy que pedirá a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania”. La investigación, de ser autorizada, tratará delitos cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, tal y como adelantó en diciembre de 2020 la antecesora de Khan, Fatou Bensouda, pero el jurista británico añadió que las pesquisas incluirán crímenes relacionados con “la expansión del conflicto en los últimos días” en Ucrania. DIÁLOGO Putin se compromete con Macron a respetar a los civiles en Ucrania París El presidente ruso, Vladímir Putin, se comprometió este lunes con el francés, Emmanuel Macron, a suspender los ataques contra la población ucraniana, las viviendas y las infraestructuras civiles. Macron llamó hoy a Putin, a petición de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que formuló estas peticiones, así como que se garantice la seguridad de las carreteras, especialmente la del sur de Kiev, informó un comunicado del Elíseo. ONU Occidente busca aislar a Rusia en la ONU por su invasión de Ucrania Naciones Unidas La Asamblea General de la ONU inició este lunes una sesión especial de emergencia sobre Ucrania, en la que Occidente busca aislar diplomáticamente a Rusia aprobando una condena de su invasión con el mayor respaldo posible. La Asamblea General -el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas- votará a lo largo de la semana, probablemente el miércoles, una resolución en ese sentido similar a la que el pasado viernes Moscú vetó en el Consejo de Seguridad. En la Asamblea ningún país tiene poder de veto; el texto únicamente necesita dos tercios de la cámara para salir adelante y aunque no tenga carácter vinculante, supondrá un pronunciamiento importante por las posiciones de los países. Por otro lado, Estados Unidos declaró este lunes persona non grata a doce diplomáticos de la misión rusa ante Naciones Unidas a los que acusa de "espionaje" y les dio hasta el 7 de marzo para que salgan del país. UE Zelenski firma la solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, puso este lunes su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea. "Es un momento histórico", dice un mensaje de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) en Telegram, donde también se puede ver al mandatario ucraniano en el momento de la firma del documento. En la suscripción del documento estuvieron presentes también el presidente de la Rada, Ruslán Stefanchuk, y el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal. SANCIONES Suiza se une a la UE y EEUU y congela los activos de Putin y de varios ministros Ginebra El Gobierno suizo se sumó hoy a EEUU y la Unión Europea y anunció hoy la congelación de los activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de su primer ministro, Mijaíl Michoustine, de su ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, y de otros miembros de su gabinete. Esas sanciones entrarán en vigor de forma inmediata y son consecuencia de las violaciones del derecho internacional de las que Suiza considera que esas personas son responsables. SANCIONES FINANZAS Rusia sufre embestida de sanciones occidentales con caída histórica del rublo Moscú Rusia sufrió este lunes la embestida de las nuevas sanciones occidentales, que ponen en el punto de mira al Banco Central e incluyen la expulsión del sistema SWIFT de varios bancos, lo que se tradujo en el desplome de casi un 30 % del rublo y obligó a Moscú a sacar su arsenal para asegurar la estabilidad financiera. A primera hora de la mañana el rublo se desplomó en el mercado Forex frente al dólar y el euro casi un 30 %, una caída no vista desde al menos 1993 y 1994, respectivamente, algo que tampoco pudieron cambiar las palabras del Kremlin o las medidas urgentes tomadas de urgencia por parte del Banco de Rusia. Putin, prohibió hoy transferir divisas al extranjero y ordenó a las empresas con actividades económicas en el extranjero en el marco del comercio exterior convertir el 80 % de sus ingresos en rublos, según un decreto firmado este lunes por el mandatario para defender a Rusia de las sanciones occidentales. TURQUÍA Turquía cierra el Bósforo a buques de guerra de todos los países Estambul El Gobierno turco anunció hoy que cierra el estrecho del Bósforo al paso de navíos militares de todos los países, aunque aquellos buques que tengan su base en el mar Negro, como los de Rusia o Ucrania, podrán aún regresar a sus puertos, en aplicación de la Convención de Montreux. "Hemos advertido a todos los países, sean ribereños del mar Negro o no, de que no deben pasar buques de guerra por el Bósforo y los Dardanelos", dijo el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, a la prensa tras terminar una sesión del gabinete, informa la cadena NTV. REFUGIADOS Unos 500.000 ucranianos han escapado de la invasión rusa hacia países vecinos Przemysl (Polonia)/Bucarest Miles de ucranianos siguen huyendo hoy hacia sus países vecinos del sur y el oeste, con Polonia como el principal receptor de los más de 500.000 refugiados que Naciones Unidas ha contabilizado desde que comenzó la invasión rusa el pasado jueves. De hecho, más de la mitad de esos refugiados han llegado a Polonia. A la ciudad de Przemysl, en la frontera con Ucrania, llegan trenes desde Kiev, fletados por el Gobierno polaco, abarrotados de personas, la mayoría mujeres y niños. Una soldado polaca explicó a Efe esta madrugada que el flujo de gente es incesante LATINOAMÉRICA Países latinoamericanos piden ayuda a ONU para evacuar ciudadanos de Ucrania Naciones Unidas Dieciocho países de Latinoamérica y el Caribe pidieron este lunes ayuda a Naciones Unidas para evacuar a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania. En una carta hecha pública por la delegación de la República Dominicana ante la ONU, los países reclamaron al secretario general de la organización, António Guterres, apoyar los esfuerzos de evacuación de sus nacionales y sus familias. La carta está firmada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y la República Dominicana. ESPACIO AÉREO Rusia cierra su espacio aéreo a 36 países europeos y Canadá Moscú Rusia ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos Estados tras el inicio de la intervención militar rusa contra Ucrania, informó hoy en un comunicado la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia). "De acuerdo a las normas del derecho internacional, como medida de respuesta a la prohibición de los países europeos a los vuelos de aviones civiles de compañías aéreas rusas y/o registradas en Rusia, se ha ordenado la restricción para los vuelos de compañías aéreas de 36 Estados", señala el organismo. EEUU Disney no estrenará sus películas en Rusia por la invasión de Ucrania Los Ángeles (EE.UU.) The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", dijo la compañía en un comunicado. La empresa añadió que "tomará futuras decisiones comerciales" conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras. ------------- ARGENTINA INCENDIOS La lluvia mitiga los incendios de Argentina que arrasaron 900.000 hectáreas Buenos Aires El fin de semana de lluvias ha contribuido a mitigar la mayoría de incendios de la provincia argentina de Corrientes (noreste), en donde el fuego ha arrasado más de 900.000 hectáreas durante las últimas semanas, informaron este lunes fuentes oficiales. Según el último informe del Ministerio de Ambiente, este lunes permanecían activos tan sólo dos focos de incendio en la provincia, concretamente en las localidades de Corrientes y Santo Tomé. Asimismo, un total de cuatro incendios están "contenidos" y otros cinco figuran como "controlados", mientras que seis están ya extinguidos. EEUU CAPITOLIO Comienza el primer juicio contra un asaltante del Capitolio de EE.UU. Washington El primer juicio contra un asaltante del Capitolio estadounidense arrancó este lunes con la selección del jurado que juzgará a Guy Reffitt, un hombre de una organización de extrema derecha que acudió armado al ataque del recinto parlamentario. Hasta ahora todos los condenados por asaltar el Capitolio el 6 de enero del año pasado para evitar la ratificación de la victoria electoral del ahora presidente, Joe Biden, habían cerrado acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía, por lo que se ahorraron el juicio. MÉXICO VIOLENCIA Sicarios esconden los cadáveres de "fusilados" tras ataque en un funeral Morelia (México) Las autoridades del occidental estado mexicano de Michoacán buscan a un grupo de sicarios que "aparentemente fusiló" a una decena de personas y escondió sus cadáveres tras el funeral de la madre de un presunto narcotraficante, en la localidad de San José de Gracia. Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, informó que existen pruebas que confirmar que entre las posibles víctimas se encuentra el presunto narcotraficante Alejandro G. B., alias "El Pelón", de cuya madre era el funeral que se realizaba en una calle de la zona centro de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos. COREA DEL NORTE MISILES Pionyang dice que último test fue para desarrollar satélite de reconomiento Seúl Corea del Norte informó hoy que el proyectil que lanzó el domingo a modo de prueba fue un test para el desarrollo de un satélite de reconocimiento. "El 27 de febrero, la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial (NADA) de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) y la Academia de Ciencias de la Defensa realizaron una importante prueba de acuerdo al plan de procedimento para el desarrollo de un satélite de reconocimiento", detalla el diario Rodong, el principal del país. ONU MEDIOAMBIENTE Asamblea de la ONU avanza hacia un pacto contra la contaminación por plástico Nairobi La V Asamblea de la ONU para el Medioambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, constató hoy en Nairobi grandes avances para impulsar el primer tratado global contra la contaminación por plástico. "Las cosas pintan bien. Estamos muy cerca de un acuerdo para un tratado internacionalmente vinculante a fin de acabar con los desechos de plástico", afirmó el ministro noruego de Medioambiente, Espen Barth Eide, cuyo país ejerce la presidencia de la Asamblea. BIRMANIA CRISIS Los militares birmanos mantienen a 80 niños como rehenes, según la oposición Bangkok Militares birmanos mantienen como rehenes a 80 niños, todos menores de 12 años y algunos con menos de 5 años, durante un operativo en la región central de Sagaing, denunció este lunes el bando opositor Gobierno para la Unidad Nacional (NUG). Conforme al relato del NUG, la junta militar que tomó el poder en Birmania hace un año inició el sábado ataques aéreos sobre la aldea de Chin Pone para a posteriori asaltar la población. EFE cd.gcf