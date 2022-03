Mallorca y la Real, entre huir del descenso y mirar Europa

Palma/San Sebastián (España), 1 mar El Mallorca y la Real Sociedad se pondrán al día con el partido aplazado de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, en el que el conjunto balear precisa un triunfo para alejarse de la zona roja y el donostiarra para retornar a los puestos europeos. El equipo de Luis García Plaza tiene la posibilidad de incrementar a ocho puntos la ventaja sobre el Cádiz y el Alavés, que marcan la frontera del descenso, y recuperar la autoestima tras dos derrotas seguidas en el campo del Betis (2-1) y la pasada jornada ante el Valencia (0-1) en Palma. Los bermellones afrontarán el choque sin su técnico en el banquillo, que vio la tarjeta roja directa por protestar frente al conjunto valencianista. Su puesto en el banquillo lo ocupará Pedro Rostoll, segundo entrenador. La gran novedad en la lista de convocados es el ghanés Idrissu Baba, que regresa tras superar una lesión que le ha impedido jugar desde el pasado mes de enero, aunque estará en el banquillo, según confirmó García Plaza. Podría tener minutos en el puesto que ha dejado vacante el eibarrés Íñigo Ruiz de Galarreta, lesionado de gravedad (rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda) en el estadio del Betis. También es probable que el mallorquín Antonio Sánchez siga en el once titular, ya que fue el futbolista elegido por García Plaza para sustituir a Ruiz de Galarreta el pasado sábado. El resto del once podría ser el mismo que ante el Valencia. En el Mallorca están destacando el japonés Take Kubo, en la tarea de abrir espacios, y el delantero kosovar Vedat Muriqi, al que sus compañeros nutren de balones aéreos aprovechando su altura (1.94 metros). Imanol Alguacil, técnico del equipo vasco, encara el encuentro con problemas para cubrir con garantías las bajas de Adnan Januzaj en ataque y de tres de sus laterales. El partido lo tiene bien señalado el equipo donostiarra porque un triunfo le daría un gran impulso a sus opciones de pelear por plaza continental. Sería dar un avance dentro de un 2022 que marcha por buen camino, con una sola derrota y muy firme atrás. El principal problema para los vascos está en las lesiones que han asolado al equipo en las dos semanas anteriores y que mantienen bajas tan importantes como las de los laterales Joseba Zaldua, Aihen Muñoz y Nacho Monreal y la duda de Diego Rico, todo una prueba para el ingenio de Imanol Alguacil. El técnico oriotarra suplió con nota este problema en el derbi vasco navarro contra Osasuna, puso en la izquierda a Andoni Gorosabel y el defensa de Arrasate fue uno de los mejores atacantes del equipo. Persiste la duda de Mikel Merino en un medio campo en el que no estará Rafinha, Mikel Oyarzabal podría volver a ser titular tras jugar medio tiempo en el último choque y seguramente Alguacil volverá a recurrir a jóvenes del filial, con Nais Djouahra muy bien situado. - Alineaciones probables: Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raillo, Valjent, Costa; Take Kubo, Antonio Sánchez, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Ángel y Muriqi. Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Pacheco; Zubimendi, Guevara, Silva; Oyarzabal, Isak y Djouahra o Portu. Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz). Estadio: Visit Mallorca. Hora: 20.00 GMT ------------------------------ Clasificación: Mallorca (16º, 26 puntos); Real Sociedad (7ª, 41 puntos) El dato: La Real Sociedad solo ha ganado un partido de los últimos cuatro disputados en Son Moix (0-1 en la temporada 2019-2020). En los otros tres choques el Mallorca se impuso 2-0 (2010-2011); 2-1 (2011-2012), 1-0 (2012-2013). La clave: Los bermellones afrontarán el encuentro ante el conjunto guipuzcoano sin su entrenador, Luis García Plaza, en el banquillo (le sustituirá su ayudante Pedro Rostoll) tras ver la tarjeta roja ante el Valencia. El técnico madrileño también fue expulsado en el partido Cádiz-Mallorca de la jornada 12ª. La frase: Luis García Plaza: "La Real Sociedad nos hará correr y tenemos que tener paciencia". Imanol Alguacil, sobre las bajas: "No me gusta absolutamente nada la gente se queja, la gente que da pena". EFE 1000336 1010566 pcl/cri-cr/rh/jap