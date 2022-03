Los "invisibles" del carnaval brasileño prolongan penuria sin fiesta popular

Felipe Iruata y Waldheim García Montoya Salvador (Brasil), 1 mar No son los folclóricos músicos, tampoco las exuberantes y emplumadas bailarinas y mucho menos los turistas con pesos en el bolsillo y una cerveza en la mano: los recicladores, los "invisibles" del carnaval, prolongan su penuria sin la mayor fiesta popular de Brasil. El avance de la variante ómicron de la covid, que se aceleró en diciembre y enero, hizo que la mayor parte de las ciudades brasileñas cancelaran los festejos del carnaval, que este año irían desde el pasado viernes hasta el mediodía de este Miércoles de Ceniza. Sin su principal fiesta popular por segundo año consecutivo debido a la pandemia, que totaliza más de 28,7 millones de casos confirmados y casi 650.000 muertes en el país, la cadena de la industria carnavalesca sufre las consecuencias económicas de la medida. Las escuelas de samba con sus pomposos desfiles en los sambódromos de Río de Janeiro y Sao Paulo, la industria textil que produce coloridos trajes y máscaras, coreógrafos, músicos y bailarines que se preparan durante todo un año para los desfiles y un amplio equipo logístico son los primeros afectados. El turismo, el sector gastronómico, el comercio y miles de vendedores ambulantes también sienten el impacto económico, que según la Confederación Nacional de Comercio (CNC) debe dejar una mella de 3.000 millones de reales (unos 600 millones de dólares) en las arcas de toda esa cadena. Pero en la punta más delgada de esa cadena están los recicladores, que en medio de la algarabía de "brincones" turistas y con el retumbante sonido de percusionistas o de estridentes y gigantescos parlantes, pasan desapercibidos en medio de miles de personas para recolectar latas de cerveza o botellas. SALVADOR SIN COMPARSAS NI RECICLAJE Superando en público callejero a Sao Paulo y Río de Janeiro, Salvador y Recife, que con sus comparsas han entrado ya en el Guinness Récord como la mayor fiesta carnavalera del mundo, sienten con fuerza la ausencia de la fiesta en el empobrecido noreste del país. "El carnaval era un medio para conseguir los recursos suficientes para todo el mes y con su falta perdimos mucho. Pero somos conscientes de que con esta pandemia, si el carnaval se hubiera realizado, la situación (sanitaria) iba a empeorar", comentó a Efe en Salvador el reciclador Fabio dos Santos. La cooperativa a la que Fabio y otros colegas solían llevar por estas fechas durante todo el día cientos de toneladas de aluminio, vidrio y plástico presenta, al igual que el año pasado, un volumen reducido de materiales reciclados y, consecuentemente, del lucro obtenido por su venta. El reciclador de 55 años lamenta también las fiestas clandestinas que, a pesar de las restricciones de las autoridades, se realizan con aglomeraciones y dejan de lado al pueblo más pobre en la capital del estado de Bahía. "¿Por qué existen esas fiestas para las personas con dinero y para los pobres no?", cuestionó Fabio, quien consideró que las pérdidas por la falta del carnaval podrían ser compensadas con subsidios y auxilios que son recibidos por músicos, coreógrafos y bailarines, pero dejaron de lado a los "invisibles". "Somos trabajadores del carnaval, limpiamos la calle, y tenemos el mismo derecho de todos, al igual que los músicos. El Gobierno también nos tiene que mirar, no importa que seamos de cooperativas pequeñas", abogó. La recicladora Clarice dos Santos, de 65 años, consideró también que la cancelación del carnaval fue acertada desde el punto de vista sanitario, pero, al igual que su colega, insistió en que la Alcaldía Municipal ignoró una vez más a los recicladores. "No nos consideran a los recicladores como batalladores y guerreros de la calle, nos olvidan. Siempre trabajamos en el carnaval y hoy nos quitan lo poco que teníamos de auxilios. Tenemos que comprar las mascarillas y los guantes por nuestra cuenta", manifestó Clarice. La semana pasada las cooperativas de recicladores se manifestaron en el centro de Salvador para ser incluidas en el proyecto de ley presentado ante el Concejo Municipal que busca auxiliar a los sectores artístico y comercial perjudicados por la falta de carnaval y que volvió a dejarlos "invisibles". EFE fi-wgm/ag/dmt (foto)