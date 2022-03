Los esquiadores rusos y bielorrusos no participarán en las competiciones FIS

Redacción Deportes, 1 mar El Consejo de la Federación Internacional de Esquí (FIS) acordó este martes no permitir la participación de deportistas rusos y bielorrusos en sus competiciones a ningún nivel hasta el final de la temporada 2021-2022 y por recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI). "Para proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y para la seguridad de todos los participantes, el COI recomienda que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de acontecimientos deportivos no inviten ni permitan la participación de deportistas y directivos rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales", señala la FIS. "El Consejo de la FIS no se toma a la ligera la decisión de no permitir que atleta alguno participe en competición alguna y sólo lo hace de acuerdo con sus estatutos, que establecen que la federación 'llevará a cabo sus actividades de manera políticamente neutral', lo que constituye una piedra angular de los valores de la FIS adoptados por sus 140 naciones miembros", agrega. La FIS, asimismo, hace "un llamamiento a sus Asociaciones Nacionales de Esquí para que apoyen a los deportistas implicados en su regreso a casa y para que la comunidad internacional de esquí les brinde todo su apoyo en estos difíciles momentos". Expresa, además, "su más profunda y sincera esperanza de que el conflicto en Ucrania llegue a su fin rápidamente y que la comunidad deportiva internacional pueda iniciar el proceso de curación y volver a competir con todos los atletas y naciones presentes". En solidaridad con la Federación de Esquí de Ucrania, la FIS informa de que "está proporcionando apoyo financiero, logístico y técnico inmediato a los deportistas y equipos de ese país hasta que puedan volver a casa con seguridad". EFE sab