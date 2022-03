Los españoles Octavio Chacón y Gómez del Pilar cortan sendas orejas en Ambato

Ambato (Ecuador), 28 feb Los diestros españoles Octavio Chacón y Gómez del Pilar se llevaron una oreja cada uno en el cierre de la feria "Nuestra Señora de la Merced", que concluyó este domingo en la ciudad de Ambato, en el centro andino de Ecuador. En el festejo, que contó con media plaza en los tendidos y en el que el ecuatoriano Martín Campuzano se fue de vacío, se lidiaron toros de la dehesa de Albacerrada, de juego regular y que fueron complicados, en general. Chacón, en el primero de la tarde, ejecutó verónicas movidas con el capote y con la muleta realizó tandas con la mano izquierda y un amplio toreo en redondo; un desplante de rodillas y naturales casi a pico de muleta. Mató de una estocada fuerte, entera y fulminante. Oreja y fuerte petición de la segunda. A su segundo y cuarto de la tarde, Chacón lo recibió con verónicas y con la muleta mostró pases por alto hacia los medios para ligar naturales, pero el toro se complicó, el diestro sufrió dos varetazo y decidió tomar el acero para matar a un toro que se amorcilló. Silencio. El ecuatoriano Campuzano mostró verónicas en su primer toro que soportó cuatro puyazos que le disminuyeron facultades para el tercio de muleta, en el que no permitió más que pases sueltos. El burel, además, soportó una mal colocada espada por varios minutos. Silencio. En el quinto de la tarde, su segundo, Campuzano empezó con doblones, un tercio de varas extendido y con la muleta destacaron algunos pases sueltos y unos cuantos adornos. Mató al quinto intento con la toledana y escuchó palmas. Gómez del Pilar, el tercero en aparecer en el albero de Ambato, recibió a su antagonista con tres largas cambiadas, toreó a la verónica y remató con una serpentina; mientras que con la muleta arrancó de rodillas, tandas por ambas manos, pases por ambos pitones con técnica y temple, rozó el espanto con una fuerte voltereta de tres tiempos y dejó una estocada entera. Una oreja. "Falta un toro, tengo mucho por mostrar y refrendar. En cuanto a la voltereta me he ubicado mal y el toro ha visto el hueco", dijo e Efe el diestro al concluir la lidia de su primero. Al último de la tarde Gómez del Pilar lo recibió a portagayola y verónicas a pies juntos, se adornó por lopecinas y con la muleta empezó con pases desde el estribo, de adentro hacia fuera, en una faena de antología, con tandas bien ligadas y llevando al toro de menos a más. Se adornó por molinetes y remates en circular invertidos, tomó la espada y erró en los primeros dos viajes, pero el tercero fue fulminante. No recibió trofeos pero se escucharon pitos al toro en el arrastre. Al terminar el ciclo ferial, se declaró triunfador al diestro ecuatoriano Guillermo Albán, quien cortó dos orejas en la primera corrida y que fue el único en abrir la puerta grande de la Monumental de Ambato. Por Francisco Racines