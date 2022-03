Lindsay Lohan renueva su contrato con Netflix para dos películas más

Los Ángeles (EE.UU.), 1 mar Lindsay Lohan protagonizará dos películas más para Netflix, que ha renovado su contrato con la estrella cuando aún tiene previsto estrenar la cinta navideña "Falling for Christmas" a finales de este año. "Estamos muy contentos con nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha y nos emociona seguir colaborando con ella", afirmó en un comunicado la directora de cine independiente de Netflix Christina Rogers. En un primer momento, la protagonista de "Mean Girls" fichó por la plataforma para protagonizar su primer gran proyecto de Hollywood después de una década de ausencia en la que solo figuró en un par de cintas de bajo presupuesto. En "Falling for Christmas" la actriz interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida. Se desconoce la trama de los otros dos proyectos que acaba de confirmar Netflix. Hace dos años, Lohan también regresó a la música con la canción "Back to Me" ("Vuelvo a mí"), que marcaba el fin de una etapa marcada por episodios problemáticos en los que llegó a pasar estancias en prisión. Desde que debutó como estrella infantil de Disney con 11 años para protagonizar "The Parent Trap", en 1998, Lohan ha aparecido en 26 películas y 12 programas de televisión. En 2004 llegó su momento cumbre con "Mean Girls", convertida en un clásico de la comedia adolescente. Pero pronto llegaron los problemas con el alcohol y al volante para Lohan, que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía consumir drogas. Desde entonces, las polémicas y los conflictos con la Justicia convirtieron a la joven en un objetivo de la prensa rosa. Tras ese turbulento episodio, la artista se retiró de la industria del espectáculo y pasó varias temporadas en Dubái y otras ciudades europeas, donde abrió negocios como un club de playa en Mykonos (Grecia). EFE romu/ssa