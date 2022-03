Líder checheno reconoce primeras bajas entre sus combatientes

Moscú, 1 mar El líder checheno, Ramzán Kadírov, que el sábado confirmó el despliegue de combatientes de la república rusa en Ucrania, informó hoy de dos muertos chechenos en la guerra que lanzó Rusia hace seis días contra el país vecino. "Sobre las víctimas. Desafortunadamente, ya hay pérdidas entre los nativos de la República de Chechenia. Dos murieron, seis más resultaron heridos de diverso grado", afirmó en su cuenta de Telegram. Aseguró que cualquier orden del Kremlin "será cumplido por nuestros chicos, cualquiera". "Las tropas de la Guardia Rusa en la República de Chechenia, armadas con equipos de última generación, uniformes, preparadas físicamente, están decididas a cumplir una orden de cualquier complejidad. Y creo que hace falta un nuevo orden, sin más", añadió. Kadírov, tristemente célebre por amparar y promover con total impunidad los reiterados abusos a los derechos humanos cometidos por la Guardia Nacional en Chechenia, consideró "necesario pasar a medidas de envergadura para destruir a los nazis y los terroristas (ucranianos), para liberar las ciudades". El líder de Chechenia arremetió contra Occidente y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien, dijo "ha perdido su conexión con el mundo, y no hoy, sino desde hace mucho tiempo". "No gobernó, pero es gobernado" por Occidente, aseveró. Asimismo, aseguró que el Ejército ruso no ataca a los civiles en Ucrania, si bien el Gobierno ucraniano ha informado de víctimas civiles en la guerra. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet, tiene registrados no obstantes 102 muertos y 304 heridos civiles desde que empezó la guerra hace cuatro días, una cifra mucho menor que la difundida por las autoridades ucranianas (352 hasta el momento). "El presidente Vladimir Putin, como cualquier ruso, no quiere bajas humanas entre el pueblo hermano. Quiere que los ucranianos tengan la oportunidad de determinar su propio destino y no depender de los deseos de los "socios" occidentales", señaló Kadírov. "Yo, como experto militar, como persona que ha visto y experimentado la información moderna y las guerras en el terreno, les pido a ustedes, ucranianos, que nos escuchen y se conviertan en dueños de su país, dejando de lado a los seguidores de la propaganda europea. Solo así descartaremos más bajas humanas", añadió. EFE cae/alf