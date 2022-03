La WNBA multa con medio millón a New York Liberty por uso de vuelos privados

Los Ángeles (EE.UU.), 1 mar La WNBA ha multado con medio millón de dólares a los New York Liberty por el uso de vuelos privados (chárter), una polémica penalización que se suma a la controversia sobre el trato que la liga femenina de baloncesto en Estados Unidos da a sus jugadoras. La revista Sports Illustrated, citando fuentes de la WNBA, señaló este martes que la liga impuso esta multa récord a los New York Liberty al entender que el uso extendido de vuelos chárter en la segunda mitad de la pasada temporada les dio algún tipo de ventaja competitiva sobre el resto de conjuntos. La multa causó revuelo en las redes sociales y jugadoras como Sabrina Ionescu, de las New York Liberty, mostraron su rechazo. "Menudo chiste", ironizó la jugadora en Twitter. La WNBA se planteó una multa mayor de hasta un millón de dólares e incluso alternativas mucho más graves como la expulsión de esta franquicia de la liga. A diferencia de la NBA, donde los vuelos privados son una norma incuestionable para todos los equipos, la WNBA sigue empleando vuelos comerciales en sus desplazamientos, un aspecto muy criticado por las jugadoras. "Todos los transportes por aire proporcionados por el equipo (incluidos, pero no limitado a, los viajes entre partidos) serán 'premium economy' si están disponibles en los vuelos escogidos por el equipo", dice el convenio de la WNBA en su artículo XI, sección 4. Esta disposición del convenio resulta especialmente llamativa ya que las jugadoras de la WNBA, pese a su altura, tienen que viajar con poco espacio y en asientos normales de vuelos comerciales. LOS LIBERTY DAN UN PASO AL FRENTE Aunque el convenio está en contra de ello, los New York Liberty decidieron el año pasado contratar por su cuenta vuelos chárter para los desplazamientos de su plantilla en los últimos meses de competición. Joe Tsai, copropietario del equipo neoyorquino con su esposa Clara Wu Tsai y vicepresidente ejecutivo del gigante chino de comercio Alibaba, señaló en varias ocasiones en Twitter su intención de acabar con los vuelos comerciales en la WNBA para mejorar el día a día de las jugadoras. "Llevar a tu equipo a un partido fuera de casa y traerlo de vuelta de forma cómoda, segura y a tiempo es una necesidad básica de negocio. Es lo correcto y lo que cada propietario debería hacer", aseguró en Twitter en julio de 2021. Tsai apuntó en octubre, también en Twitter, que la WNBA sostiene que no se pueden usar vuelos chárter porque "cada propietario (de cada equipo) tiene circunstancias financieras diferentes". Por ello, el copropietario de los New York Liberty se comprometió a buscar una solución para todos los equipos. En ese sentido, Sports Illustrated aseguró que en septiembre la Junta de Gobernadores de la WNBA rechazó una propuesta no oficial de los New York Liberty, que dijo haber encontrado la manera de que todos los equipos tuvieran vuelos chárter durante tres años. "Algunos propietarios se preocuparon porque las jugadoras se acostumbrarían y ya no habría vuelta atrás", afirma la revista en su texto. Esta polémica por los vuelos chárter se une a otras críticas sobre las condiciones salariales y de trabajo de las jugadoras de la WNBA. Por ejemplo, Liz Cambage tiró de sarcasmo el pasado mes acerca del sueldo de un millón de dólares que Becky Hammon cobrará por ser entrenadora de Las Vegas Aces. "Ahhh, sí, la WNBA, donde una entrenadora puede cobrar cuatro veces más que el salario más alto de las jugadoras", afirmó en referencia implícita a que el mayor sueldo para las jugadoras, según el convenio, es de 228.094 dólares para esta temporada. "Y vosotros pensáis que voy a pasar otra temporada pagando de mi bolsillo para mejorar mi asiento en un vuelo que me lleve a un partido", añadió la jugadora. EFE dvp/car