La combinación con más proteína: maíz y legumbres

ILUSTRACIÓN - Bastones de polenta frita: con garbanzos o lentejas, la combinación ideal. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Vegetarianos y veganos saben que el maíz es una fuente de proteína. Pero dado que los alimentos de origen vegetal por separado no contienen todas las proteínas importantes deberían combinarse varios. Y en ese sentido hay un dúo imbatible. "La mejor combinación para el maíz son las legumbres como garbanzos o lentejas", dice Annabel Dierks, experta en nutrición. Además de proteínas, los granos amarillos tienen mucho más para ofrecer. "El maíz provee beta-caroteno, un precursor de la vitamina A. Además, los granos aportan fibras importantes", señala Dierks. Cuando no es temporada de maíz, se lo consigue congelado o en lata. Para cocinar rápido es ideal la harina de maíz o la polenta. Con ellas se puede preparar un puré sabroso o dulce, croquetas o bastones de polenta fritos. Los ingredientes principales son harina de maíz (o polenta), agua y condimentos. Quien no tenga ganas de revolver mucho, puede comprar polenta instantánea. Como ya está precocida y deshidratada, el tiempo de cocción es mínimo. Solo hay que condimentarla y listo. ¿Y con qué se come? Para Dierks no hay duda: con legumbres. dpa