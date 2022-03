La Bolsa de Hong Kong sube un leve 0,21 % atenta a la situación en Ucrania

Pekín, 1 mar La Bolsa de Hong Kong cerró este martes con ligeras ganancias, del 0,21 %, en una nueva jornada en la que el parqué siguió atento a la situación en Ucrania y a las consecuencias económicas que pueda dejar el conflicto. El Hang Seng, índice de referencia, sumó 48,69 puntos hasta los 22.761,71, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, ganó un 0,36 %. Tres de los cuatro subíndices del Hang Seng cerraron en rojo, con pérdidas del 0,66 % para el de Servicios; del 0,37 % para el Inmobiliario, y del 0,14 % para el Financiero. Por contra, el de Comercio e Industria subió un 0,66 %. Entre las energéticas, Cnooc creció un 0,5 %, Sinopec cerró sin cambios y Petrochina cedió un 0,95 %. El sector financiero tendió a la baja, con pérdidas para Bank Of China (-0,65 %) o el conglomerado HSBC (-0,18 %). Las aseguradoras China Life y Ping An cerraron en verde, con subidas del 0,77 % y el 0,49 %, respectivamente. Entre las empresas que más sufrieron hoy, la textil Shenzhou International (-2,97 %), la farmacéutica CSPC Pharma (-2,81 %) y Sunny Optical (-2,41 %). Entre las más beneficiadas este martes, la fabricante Xinyi Glass (5,06 %), la farmacéutica Wuxi Bio (4,82 %) o la tecnológica AAC Tech (4,2 %). Tencent, principal valor por cotización, cerró la sesión con una subida del 2,32 %. En el ramo inmobiliario, resultados dispares, con ganancias para empresas como CG Services (2,57 %) o Country Garden (1,81 %) y pérdidas para New World Development (-2,08 %) o Hang Lung Properties (-1,7 %). El volumen de negocio de la sesión fue de 114.970 millones de dólares honkoneses (14.710 millones de dólares, 13.110 millones de euros).