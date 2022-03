Gio Simeone, 'hat-trick' para Scaloni y los grandes de Europa

Roma, 1 mar El delantero argentino del Hellas Verona Giovanni Simeone anotó un triplete que confirmó las buenas sensaciones de esta temporada en la Serie A y se postula para acudir con la Argentina de Scaloni al Mundial 2022, así como -según informan medios locales- con su salida de Italia con destino España o Inglaterra, con el Atlético de Madrid o el Newcastle como posibles candidatos. Simeone se reencontró con el gol esta jornada. Y de qué manera. 'triplete' para sentenciar al Venecia en el derbi del Véneto, asegurar la permanencia de un equipo que ahora quiere luchar por puestos europeos y colocarse como tercer máximo goleador de la Serie A con 15 dianas, justo por detrás del italiano Ciro Immobile y del serbio Dusan Vlahovic, que cuentan con 19 y 20 goles con Lazio y Jevnetus, respectivamente. El '99' de Verona, además, aventaja en cuatro goles a su compatriota Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milan que por el momento cuenta con la confianza del seleccionador Lionel Scaloni, números que hacen que su nombre suene ya con fuerza para entrar en la convocatoria de la albiceleste para este Mundial 2022. Con el triplete ante el Venecia, el 'cholito', se colocó como el máximo goleador argentino de las cinco grandes ligas aunque, según aseguró, "para un delantero marcar no lo es todo". "Necesitaba el gol más a nivel personal, pero para un delantero no todo es el gol. Pienso que ayudar al equipo, transmitir fuerza y ayudar a lo compañeros es lo importante. A veces hay gol y otras veces se ayuda al equipo, hoy han sido las dos. Mi objetivo es darlo todo por los compañeros", declaró el pasado domingo tras rubricar su triplete. El bonaerense vive su mejor temporada en el 'calcio'. No solo es su temporada más goleadora, sino que es en la que más peso está teniendo en su equipo y en la que se está mostrando más regular. Era, precisamente, esta falta de regularidad que se le achacaba desde su llegada al Génova en 2016 -y que tampoco consiguió en Fiorentina (2017-19)- la que llevó al Cagliari (2019-21), equipo ahora en problemas para evitar el descenso, a ceder al ariete. Pero Simeone ha aprovechado esta oportunidad al máximo y está siendo una de las revelaciones de la liga y de las figuras más importantes de un Verona que se reservó el derecho de compra del jugador, algo que parece podría resolverse con un desembolso entre los 10 y los 12 millones de euros. Según medios italianos, el Hellas Verona podría ejecutar su derecho a compra para poder poner a la venta al delantero durante este próximo mercado de verano de manera inmediata y aprovechar su gran estado de forma para llenar las arcas del club. El conjunto que entrena el croata Igor Tudor, un técnico que ha inculcado al Verona un sistema de juego de presión a todo el campo que ha sacado la mejor versión de Simeone, situaría el precio de salida en torno a los 25 millones de euros y, tal y como apunta el medio 'Tuttomercato', podría recaer en las filas del Atlético de Madrid junto a su padre, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, o en el nuevo proyecto del Newcastle en la Premier League. Equipos como el Olympique de Marsella o el Sevilla también se fijaron en el jugador para este mercado de invierno por su explosión en Verona, por lo que más equipos podrían sumarse a la puja por un Siemeone que parece haber llamado a las puertas de los grandes de Europa definitivamente. EFE tfc/og