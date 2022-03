Francia ultima un plan para paliar ciudadanos impacto de sanciones a Rusia

París, 1 mar El Gobierno francés prepara un plan para ayudar a las empresas y hogares a contrarrestar el impacto de las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania, avanzó este martes el primer ministro, Jean Castex. "Esas sanciones no serán indoloras para nuestras economías europeas. Lo sabemos y debemos asumirlo. Vamos a acompañar a los ciudadanos y las empresas para afrontar mejor el impacto de esas medidas", dijo en una declaración solemne en la Asamblea Nacional. Castex precisó que el plan será finalizado "en los próximos días", se mantendrá "el tiempo necesario" y prestará especial atención a los problemas de suministro que pueda haber y al incremento del precio de ciertos productos. Para el jefe de Gobierno francés, Rusia cometió "una agresión cínica y premeditada", "un acto de guerra" que "pisoteó los valores de paz y de libertad sobre los que el continente europeo ha asentado su equilibrio desde hace décadas". Su declaración en la Asamblea y posteriormente en el Senado había sido reclamada por la oposición y no irá seguida de una votación porque se trata de una presentación formal con el objetivo de informar a los parlamentarios sobre la coyuntura actual. "Francia no ha escatimado esfuerzos para hacer valer la voz de la razón, (...) pero Vladímir Putin mintió. Mintió al presidente de la República, a la comunidad internacional y a su propio pueblo. No ha habido ningún genocidio contra la población rusófona del Donbás y Ucrania no tiene un arma nuclear", sostuvo. Castex recordó que aunque se debe privilegiar la vía de la diplomacia, si Putin o sus colaboradores quieren negociar, primero deben "silenciar las armas". "Un país como Francia no puede recurrir a la fuerza salvo si se ve directamente atacada o lo está en el marco de la Alianza Atlántica de la que forma parte", añadió el primer ministro, según el cual, en base a ese principio, el país se vería obligado a actuar si el actual conflicto se extendiera a un país miembro de la OTAN. Castex recordó que el presidente, Emmanuel Macron, ha decidido reforzar su participación en el dispositivo de la OTAN en los países bálticos, Rumanía y Polonia, donde se prevé el envío de 800 militares, blindados y cuatro cazas Mirage, y asumirá el liderazgo de un batallón multinacional que se desplegará esta semana en Rumanía. Su intervención fue presenciada desde la zona de espectadores por el embajador de Ucrania en Francia, Vadym Omelchenko, aplaudido por un hemiciclo ante el que el primer ministro sostuvo que Francia, presidenta de turno del Consejo de la UE, va a proponer un dispositivo que facilite un "justo reparto" de los esfuerzos de acogida de refugiados ucranianos. EFE mgr/rcf