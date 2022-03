Fallece el entrenador búlgaro que llevó las pesas colombianas a lo más alto

Bogotá, 1 mar El entrenador búlgaro Gantcho Karouskov, que impulsó la halterofilia colombiana y llevó a María Isabel Urrutia a ganar el primer oro olímpico para la nación andina en Sidney 2000, falleció este martes a los 98 años en su país natal. Así lo informó el Comité Olímpico Colombiano (COC), que destacó que el búlgaro "hizo parte del proceso de las tres primeras medallas olímpicas de nuestro país en esta disciplina". Precisamente bajo su liderazgo en la selección colombiana de pesas, Urrutia se colgó el oro en los 75 kilogramos en Sidney 2000, Mabel Mosquera ganó el bronce de los 53 kg de Atenas 2004 y Diego Salazar consiguió la plata de los 62 kg en Pekín 2008. "Todo lo que pasó se lo debo a Gantcho Karouskov, un hombre cruel, duro, pero él me dio la gloria", dijo en su momento Urrutia, citada por el COC. Y agregó que "Gantcho era mi guía. Los últimos 30 días de concentración fueron difíciles. Peleamos, tuvimos desamores, pero el día de la competencia eso se olvidó. Si no hay exigencia en las pesas, no se puede triunfar". Precisamente Karouskov era recordado por sus métodos poco convencionales que aplicó durante más de medio siglo y que eran calificados por muchos como clásicos, arcaicos u obsoletos. "A veces es hasta aburridor, pero eso sirve para aprenderse de memoria el movimiento y no cometer errores cuando se está en la competencia", manifestó Urrutia, en entrevista a El Tiempo. El búlgaro, agrega el COC, tenía un "carácter fuerte" y "le molestaba mucho perder una competencia, en su mente únicamente se visualizaba el triunfo de sus seleccionados". "Hizo parte del equipo colombiano que participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y desde ahí demostró que sabía cómo encaminar el trayecto de las pesas a grandes logros", añadió la información. En Colombia trabajó hasta el 2009, cuando se fue a trabajar con la selección peruana. "Desde el Ministerio del Deporte lamentamos el fallecimiento de Gantcho Karouchkov, el entrenador que acompañó a María Isabel Urrutia en su camino por la primera medalla de oro olímpica para Colombia", señaló esa cartera en Twitter. EFE jga/ocm/cav