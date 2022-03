España elimina cuarentenas para los contactos estrechos de positivos en covid

Madrid, 1 mar Las autoridades sanitarias españolas acordaron este martes levantar a partir del 5 de marzo la obligación de hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus, que hasta ahora debían guardar sólo las personas no vacunadas. Esta decisión llega cuando la incidencia del virus se sitúa en 515 caos por 100.000 habitantes en 14 días, según los últimos datos oficiales. El Ministerio español de Sanidad sumó este martes 58.561 contagios por covid acumulados desde el viernes, último día en el que se actualizaron, lo que supone más de 11 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. Además, el número de fallecidos desde el inicio de la crisis sanitaria se eleva a 99.883. A pesar de la decisión de levantar las cuarentenas para todos los contactos estrechos con positivos en covid, las autoridades sanitarias españolas recomiendan seguir extremar las precauciones y no abandonar las medidas de protección ya conocidas como la mascarilla, la distancia de seguridad y la higiene de manos. La medida se dejará sentir especialmente en las escuelas españolas, ya que solo el 9 % de la población por encima de los 12 años no está vacunada, mientras que, por ahora, solo el 18,4 % de los niños de 5 a 11 años han completado su pauta, y el 57,4 % tiene una sola dosis. Con esta decisión, España da un paso más en el diseño de una nueva estrategia de seguimiento y control de la pandemia de covid-19 al que le queda prácticamente eliminar una sola restricción tras el fin del pasaporte covid: la mascarilla en interiores.