El Union Berlín cumple con el guion y sella el billete para las semifinales

Redacción deportes, 1 mar El Unión Berlín cumplió con los pronósticos y certificó su clasificación para las semifinales de la Copa de Alemania tras imponerse este martes por 2-1 al St. Pauli, conjunto de la segunda división, que no pudo repetir la sorpresa que protagonizó en los octavos de final al apear al Borussia Dortmund, el vigente campeón, de la competición. Una sorpresa que, sin embargo, los "Kiez-Kicker" parecieron en disposición de poder repetir tras adelantarse a los 21 minutos de juego en el marcador con un gol de falta del media punta ghanés Daniel-Kofi Kyereh. Pero el afán del St. Pauli por defender su ventaja llevó a los de Timo Schultz a replegarse en exceso, cediendo el dominio del encuentro a un Union Berlín que no tardó en encerrar en su propio campo al equipo de Hamburgo. Un dominio que los locales no lograron traducir en claras ocasiones de gol, con la excepción de un duro remate del surinamés Sheraldo Becker a los 32 minutos que despejó con muchos apuros el guardameta visitante Dennis Smarsch. Menos afortunado estuvo el cancerbero del St. Pauli en el último minuto de la primera mitad en el que Becker no desaprovechó la falta de entendimiento entre Smarsch y el central croata Jakov Medic al despejar un balón en largo para firmar el tanto del empate (1-1) para el equipo berlinés. Una igualdad que se mantuvo, pese al mayor empeño del Unión Berlín, hasta el minuto 75 cuando el delantero Andreas Voglsammer no desaprovechó un fallo del croata Medic para establecer el definitivo 2-1 para los locales. Triunfo que permitió al Unión Berlín regresar veintiún años después a las semifinales de la Copa alemana tras proclamarse subcampeón en el año 2021. EFE jv/sab