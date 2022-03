El Salernitana multará a Ribéry tras su accidente de coche

Roma, 1 mar El Salernitana confirmó que multará al delantero francés Frank Ribéry tras el accidente de coche que sufrió en la madrugada del pasado domingo al lunes y que está investigando si hubo más jugadores del club implicados en el suceso, según declaró el director deportivo de la entidad, el italiano Walter Sabatini. "Nos interesa, en primer lugar, que el jugador esté bien. Salió a cenar, volvió tarde y no debió haberlo hecho. Será multado y cualquier otro jugador que estuviese con él será también sancionado", afirmó Sabatini al diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'. El capitán del conjunto de Salerno recibirá también dos multas por "infringir el código de circulación". El Salernitana es el colista de la Serie A pero con dos partidos menos. Está a dos puntos del Génova, a siete del Venecia y a diez del Cagliari, equipo que marca la última plaza de los equipos que se mantendrán otra temporada en la máxima categoría del fútbol italiano. Ribéry es el máximo estandarte del equipo y parte de las opciones de salvación del equipo pasan por su buen estado de forma. Este fin de semana no estará disponible por el traumatismo craneoencefálico provocado por el accidente. Sabatini, en cualquier caso, aseguró que el exjugador de Fiorentina y Bayern de Múnich entrena al máximo para salvar al equipo: "Todos tienen muchas ganas de salvar al Salernitan. Ribéry entrena al máximo y su calidad humana me permite definirlo como especial. Todos lo queremos", sentenció. EFE tfc/jl