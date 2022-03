El mundo de la cultura pide el fin de la invasión rusa

Redacción Cultura, 1 mar Actores, músicos, cineastas, escritores y empresas culturales han alzado su voz en todo el mundo contra la invasión rusa de Ucrania: desde el boicot de distribuidoras de cine a la donación de un millón de dólares de Ryan Reynolds o la ayuda humanitaria del cocinero José Andrés. ESTRENOS CANCELADOS Disney, Sony y Warner Bros cancelaron sus estrenos en Rusia: Disney el de “Turning Red” (“Red” en algunos países), Warner Bros el de “The Batman” y Sony ha anunciado que suspende el estreno de “Morbius”, previsto para el 24 de marzo. Las tres distribuidoras han cancelado sus estrenos más próximos y han anunciado que valorarán qué hacer con futuros lanzamientos en función de cómo evolucione la crisis. Las empresas se han posicionado del lado de la tragedia humana de la población y, en el caso de Disney, han anunciado colaboraciones con ONG para ayudar a los desplazados. NETFLIX DESOBECEDE LA NUEVA LEY RUSA Netflix anunció este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que entra hoy en vigor y que obliga a la plataforma a incluir contenidos de una veintena de canales públicos para poder operar en el país. La legislación impone la emisión de contenidos de medios cercanos al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el canal de la Iglesia Ortodoxa. ESCRITORES CONTRA LA INVASIÓN Cientos de escritores condenan la invasión. La asociación mundial Pen ha publicado una carta firmada por numerosos autores, entre los que se encuentran premios Nobel como Orhan Pamuk o Svetlana Alexievich y escritores como Margaret Atwood, Paul Auster o Salman Rushdie. En ella muestran su repulsa contra la invasión rusa: “Estamos consternados por la violencia desatada por las fuerzas rusas contra Ucrania y hacemos un llamamiento urgente para que se ponga fin al derramamiento de sangre”. RUSIA, FUERA DE EUROVISIÓN Eurovisión prohíbe a Rusia participar en el certamen este año. El festival se retractó solo unas horas después de decir lo contrario aludiendo a su carácter “no político”: la cancelación de la participación de Rusia ha sido tomada "a la luz de una crisis sin precedentes en Ucrania". MILÁN, PARÍS Y MUNICH PRESCINDEN DEL DIRECTOR VALERI GUÉRGUIEV La ópera de la Scala de Milán, las filarmónicas de París, Múnich y Róterdam, además de la Ópera estatal de Baviera (Alemania) han decidido prescindir del director ruso Valeri Guérguiev, amigo personal del presidente Vladímir Putin y que no ha querido condenar la invasión de Ucrania, como le habían pedido estas instituciones. ANNA NETREBKO SE ALEJA DE LOS ESCENARIOS La cantante rusa Anna Netrebko, una de las voces más conocidas de la ópera en la actualidad, ha cancelado todas sus actuaciones por la polémica generada por su postura tibia frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y porque, según señala la cantante de 50 años de edad un comunicado: "no es el momento apropiado para actuar ahora y para hacer música". RYAN REYNOLS Y BLAKE LIVELY APORTAN UN MILLÓN DE DÓLARES PARA LOS REFUGIADOS La pareja formada por los actores Ryan Reynols y Blake Lively se ha aliado con ACNUR y ha pedido a sus seguidores que donen dinero para los refugiados ucranianos. Ellos se han comprometido a aportar un millón de dólares cuando las donaciones alcancen esa misma cantidad. “En 48 horas, muchos ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares a países vecinos. Necesitan protección”, ha dicho el actor. EL CHEF JOSÉ ANDRÉS Y SU ONG AYUDAN EN LA FRONTERA POLACA El chef español José Andrés se ha desplazado hasta la frontera entre Polonia y Ucrania para ayudar a los refugiados que huyen del país con su oenegé World Central Kitchen (WCK) y ha pedido permiso al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para acceder al país a ayudar. MÚSICOS COMO CHER, ELTON JOHN, MADONNA... CONDENAN LA INVASIÓN Cher, Madonna y Elton John han condenado la invasión de Ucrania y la actitud de Putin. “Putin devorará países soberanos, hasta que resucite a la URSS”, ha dicho Cher; Elton John mostró su oposición a los bombardeos en un concierto en Nueva York: "Absolutamente espantoso. No hay justificación para esto". Y Madonna ha comparado al dirigente ruso con Hitler. También Nick Cave and the Bad Seeds han cancelado sus actuaciones previstas en Rusia y Ucrania este verano, al igual que otros artistas como Iggy Pop, Franz Ferdinand, Louis Tomlinson -de One Direction- o el grupo estadounidense Green Day. ACTORES QUE MUESTRAN SU SOLIDARIDAD Actores como Arnold Schwarzenegger, Mark Ruffalo, Ashton Kutcher, Milla Jovovich o Javier Bardem, quien se manifestó ante la embajada de Rusia en Madrid, han mostrado a través de las redes sociales su solidaridad con el pueblo ruso y el rechazo a la invasión. EL DOCUMENTAL DE SEAN PENN SOBRE EL TERRENO Sean Penn está grabando un documental sobre la invasión en Ucrania. El actor y director se encuentra sobre el terreno para rodar una cinta sobre lo que está ocurriendo, según anunció la oficina de la presidencia ucraniana. BOICOT A LAS PELÍCULAS RUSAS El cineasta ucraniano Sergei Loznitsa ha abandonado la Academia de Cine Europeo por la tibia condena de la invasión de su país en un “vergonzoso texto” que la institución publicó. “Tenéis miedo de llamar guerra a una guerra, de condenar la barbarie", señaló. El creador ucraniano es en estos momentos el realizador de referencia sobre el conflicto ruso-ucraniano, sobre el que giran varios de sus documentales, entre ellos “Maidan” y “Donbass”. Esta decisión de Loznitsa se produjo antes de que la propia Academia del Cine Europeo haya anunciado hoy que se suma al boicot a las películas rusas, tal y como pedía a través de "Change.org" la Academia de Cine Ucraniano y las excluirá de los Premios del Cine Europeo de este año. El Festival de cine de Cannes se ha sumado también al veto lanzado contra Rusia y ha decidido excluir este año a las delegaciones oficiales rusas o a toda instancia vinculada al Gobierno ruso. Celia Sierra