El Manchester United ya busca nuevo entrenador

Londres, 1 mar El Manchester United ya ha comenzado un "exhaustivo" proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada que viene. El United, que despidió a Ole Gunnar Solskjaer a finales del año pasado y contrató, hasta final de temporada, al alemán Ralf Rangnick, ha arrancado ya el proceso para encontrar un nuevo técnico permanente. Así lo confirmó John Murtough, director deportivo del equipo, en la reunión trimestral del equipo. "Estamos ya llevando a cabo un exhaustivo proceso para firmar a un nuevo entrenador de forma permanente que se hará cargo del equipo desde este verano con el objetivo de volvernos a hacer luchar por los títulos domésticos y europeos", dijo Murtough en declaraciones recogidas por The Athletic. Rangnick, que no ha mejorado en exceso la situación del United desde la marcha de Solsjaer en noviembre, firmó un contrato de seis meses y acordó quedarse después durante, como mínimo, dos años en un cargo de consultor en el equipo. "Sabemos que la regularidad es la clave y esperamos terminar entre los cuatro primeros esta temporada en la Premier. Pero quiero reiterar que este no es el objetivo del United y que todo el mundo en el club esperar poder pelear por los mejores trofeos", añadió el directivo. El United ahora mismo marcha cuarto en la liga, con dos puntos de ventaja sobre el quinto y aún está vivo en la Champions League, donde disputarán la vuelta de octavos de final contra el Atlético de Madrid tras el 1-1 logrado en la ida. EFE msg/og