El Lorca más feminista reivindica a la mujer en Irán y en español

Jaime León Teherán, 1 mar La “Yerma” más feminista reivindica a la mujer en los escenarios de Teherán de la mano de un grupo de estudiantes de español que representan la obra de Federico García Lorca en castellano. El “poema trágico”, tal y como lo definió Lorca, es un éxito de público que ha llevado a duplicar el número de actuaciones en una popular sala de Teherán, en un proyecto de la Universidad Allameh Tabatabai patrocinado por la embajada española en Irán. La obra se representa en español -con una suerte de subtítulos en farsi-, pero sus participantes creen que el público persa entiende el drama por lo universal de su mensaje, la conexión con Irán y la escenificación. “Creo que ‘Yerma’ es una obra regional que tiene un mensaje universal, cómo son las injusticias que sufren las mujeres”, dice a Efe Solmaz Taghizade, de 24 años, que interpreta a la protagonista en la que es su primera actuación. Yerma es una mujer de la España rural que sufre porque su marido es estéril y no puede tener hijos. Su destino está determinado por las leyes de su tiempo, algo de lo que las iraníes saben mucho. IGUALDAD Para el director de la obra Hossein Zeinali el drama conecta con el público iraní porque “las mujeres buscan igualdad y quieren ser más independientes, da igual donde sea, en España o Irán”. El dramaturgo de 42 años vivió durante nueve años en Granada, donde hizo un doctorado sobre el realismo en la obras de Lorca, trabajó en una compañía teatral y realizó un documental sobre el artista español. “Las obras de Lorca tienen muchas cosas en común con la cultura iraní”, asegura en la sala Divare Chaharom donde se escenifica la pieza teatral. La obra se representa para un público que sabe español o está interesado en la cultura española, pero al mismo tiempo se ha escenificado para que se comprenda de forma independiente del idioma. Para ello se proyectan subtítulos en farsi en el fondo del escenario, como si de una opera se tratase, y se usan metáforas visuales. Así, Yerma parece una títere con cuerdas que la manejan en los momentos más dramáticos de la obra, en una metáfora que no necesita explicación en ningún idioma. “No entiendo el idioma, pero conecté con lo que cuenta, especialmente como una mujer de Oriente Medio. Mira a las mujeres afganas a las que no permiten educarse”, dijo a Efe una joven iraní tras una representación. TRADICIÓN Najmeh Shobeiri, la primera hispanista iraní, es la impulsora del proyecto que se puso en marcha hace dos años. “Los temas humanos que se tratan en las obras clásicas son iguales”, asegura la que fuese la directora del Departamento de Español de la Universidad Allameh Tabatabai durante 18 años, hasta el pasado enero. “El tema esencial de Lorca es la mujer, un tema que en Irán se ha tocado muchísimo”, continúa. Para la especialista además hay semejanzas entre la tradición de la obra y el Irán actual. “Hay rasgos de entonces (la época de la obra) en la actualidad de Irán, que es un país entre lo tradicional y lo moderno”, sostiene. Shobeiri afirma que no se eligió esta obra por tratar sobre la mujer y resaltó que para ella “la belleza de Lorca es su estilo literario”. Las obras del poeta granadino se han representado en numerosas ocasiones en el país persa en farsi, en especial la llamada trilogía lorquiana formada por “Yerma", "Bodas de Sangre” y “La casa de Bernarda Alba”. Pero es la primera vez que se realiza en español en un teatro profesional y con numerosas representaciones. De hecho, ante el éxito de la obra los 10 días iniciales de representaciones se han duplicado a 20, con la sala llena cada noche. La “Yerma” iraní podría llegar a España, según planea Shobeiri, para que los españoles vemos la “versión oriental” de Lorca. EFE jlr/amd (Foto) (vídeo)