Efemérides del 2 de marzo

En un 2 de marzo, pero de 2000, el Ministerio del Interior británico autoriza el regreso del dictador chileno Augusto Pinochet a su país por motivos de salud tras 503 días de arresto en Londres. OTRAS EFEMÉRIDES 1807.- El Congreso de Estados Unidos prohíbe el comercio internacional de esclavos en su territorio. 1855.- Alejandro II se convierte en zar de Rusia, tras la muerte de su padre Nicolas I. 1867.- El Congreso de EEUU aprueba la "Ley de Reconstrucción" que impone gobiernos militares a los diez Estados exconfederados no readmitidos en la Unión, que tendrían que garantizar la participación de los negros en las elecciones. 1917.- La ley Jones-Shafroth, que otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, es aprobada por el Congreso. 1919.- Se inaugura en Moscú el Congreso de fundación de la Internacional Comunista (Komintern). 1930.- El dictador Jose Stalin publica «El vértigo del éxito» en el diario comunista Pravda, un artículo en el que reflexionaba sobre la evolución de la colectivización de las tierras. 1939.- El cardenal Eugenio Pacelli es elegido Papa con el nombre de Pío XII. 1949.- Un bombardero estadounidense B-50, denominado Lucky Lady II, finaliza el primer vuelo sin escalas alrededor del mundo. 1965.- Se estrena en Nueva York 'Sonrisas y lágrimas' (The sound of music), uno de los musicales más emblemáticos de la historia del cine, premiado con cinco Oscar. 1969.- El prototipo francés del Concorde, avión supersónico de transporte de pasajeros, realiza su primer vuelo de prueba, aunque no entra en servicio hasta 1976. 1970.- Rhodesia del Sur, antigua colonia británica, se proclama República independiente. 1977.- El dictador Muamar el Gadafi renombra el estado libio como Yamahiriya (Estado de las masas) Árabe Libia Popular Socialista. 1995.- El servidor global de Internet Yahoo! se constituye como empresa. 2002.- Un telescopio solar, uno de los mayores de Europa, se inaugura en el complejo astrofísico del Roque de Los Muchachos, ubicado en la isla canaria de la Palma. 2016.- El cosmonauta ruso Mijaíl Kornienko y el estadounidense Scott Kelly regresan a la Tierra tras permanecer 340 días en la Estación Espacial Internacional (EEI). 2008.- Ecuador expulsa al embajador colombiano en Quito tras una incursión militar contra la guerrilla del FARC en territorio ecuatoriano. 2021.- 279 jóvenes estudiantes de un instituto femenino de secundaria del noroeste de Nigeria son liberadas tras ser secuestradas por una banda criminal una semana antes. NACIMIENTOS 1810.- Joaquín Vicente Pecci, elegido Papa con el nombre de León XIII. 1876.- Eugenio Pacelli, que fue Papa con el nombre de Pío XII. 1931.- Mijail Gorbachov, expresidente de la URSS. .- Tom Wolfe, escritor estadounidense. 1938.- Ricardo Lagos, político chileno, fue presidente de Chile. 1942.- Lou Reed, músico y cantante estadounidense. .- John Irving, escritor estadounidense. 1956.- Mark Evans, músico australiano de rock, de la banda AC/DC. 1962.- Jon Bon Jovi, vocalista de la banda estadounidense que lleva su nombre. 1968.- Daniel Craig, actor británico. 1972.- Mauricio Pochettino, futbolista y entrenador argentino. 1977.- Chris Martin, cantante británico, de la banda Coldplay. 1985.- Luke Pritchard, cantante británico, de la banda The Kooks. 1988.- Edgar Andrade, futbolista mexicano. 1989.- Franco Vivian, piloto de automovilismo argentino. DEFUNCIONES 1855.- Nicolás I, zar ruso. 1922.- Henry Bataille, poeta francés. 1930.- D. H. Lawrence, novelista británico. 1939.- Howard Carter, egiptólogo británico, descubridor de la tumba de Tutankamón. 1945.- Emily Carr, escritora canadiense. 1967.- José Martínez Ruiz, "Azorín", escritor español. 1982.- Philip K. Dick, escritor estadounidense de ciencia ficción. 2020.- Ulay, fotógrafo y artista alemán. EFE doc/ig