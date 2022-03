Dos orejas para El Chihuahua en tercera del Carnaval de Autlán en México

Autlán de Navarro (México), 28 feb El mexicano Antonio Garcia "El Chihuahua" cortó dos orejas mientras que el también mexicano Jorge Hernández Gárate y el español David Fandilla "El Fandi" cortaron una oreja cada uno en la tercera corrida del Carnaval de Autlán en el estado de Jalisco. Los cinco toros de José Julián Llaguno y uno de Arroyo Hondo fueron de distinto juego y presentación, destacando la bravura del segundo y cuarto de la tarde. Se registró tres cuartos de entrada en la plaza de toros de Alberto Balderas. En pocos lances de la tercera corrida del Carnaval de Autlán 2022, los toreros, dos a pie y uno a caballo, lograron dar pausa a la distinta bravura y casta de los cinco José Julián Llaguno y un Arroyo Hondo. En concreto solo lograron mandar a las reses dos pares de banderillas de Antonio Garcia "El Chihuahua" y una monta de Jorge Hernández Gárate. Del El Fandi, destacar su fulminante descabello al segundo del festejo. Por lo demás los toros lidiados hoy en la plaza Alberto Balderas impusieron sus condiciones a las intenciones de los matadores, salvo el tercero de la tarde, al que el rejoneador Hernández Gárate sí templó. La faena obtuvo una oreja merecida pero no empezó bien, para el jinete pues al comprobar la velocidad y bravura con la que se desplazaba el animal, se dejó ayudar de más por la cuadrilla, lo cual no gustó a los aficionados. Reaccionó con pundonor el mexicano, se citó con el toro, lo envolvió ceñido y lo llevo por el redondel del ruedo marcando el tiempo. Momento importante de rejoneo de Hernández Gárate ante un buen toro. No falló con los castigos y la estocada trasera fue suficiente. En su anterior rival anduvo Jorge más impreciso que en otras ocasiones pero siempre en terrenos de riesgo. Mató de media estocada y recibió pitos de gran parte del público que contempló como el subalterno al ir a sacar el rejón de muerte aprovechó sin disimulo para rematarlo. Oreja también para el español El Fandi, el más gris de la corrida. Sus dos cornúpetas muy serios no permitieron alardes de más y en los esperados tercios de banderillas estuvo David Fandilla agitado e incluso impreciso. El apéndice lo obtuvo ante un Llaguno de trapío serio que acudió dos veces al caballo, resultó mal picado y derrumbó la montura. Tomaba la muleta con la quijada reunida mientras El Fandi lo citaba con la mano derecha a distancia y la muleta descompuesta. Por la siniestra toreó más templado pero nunca quieto. Gustó su interpretación de pases sueltos al ritmo de la banda que tocaba el pasodoble Granada, la tierra del espada español. Media y dos descabellos valieron la oreja. También el torero banderillero El Chihuahua tuvo su premio. Los dos lances de mayor importancia fueron los pares de banderillas recibiendo. Sobre todo al último de la tarde al que la pausa infringida por el de luces sometió, al menos durante unos instantes de la lidia. Este buriel pasado de peso también tenía la casta suficiente para acudir a la muleta. El Chihuahua dejó lo mejores pasajes al natural por citar sin esconder la contraria. Mató de un volapié y logró dos unidades para su estadística.