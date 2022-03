DIA cae un 9% en Bolsa mientras Fridman se enfrenta a la UE por las sanciones

Madrid, 1 mar El grupo de alimentación DIA ha cerrado este martes en la Bolsa española con una caída del 9,35 %, en la jornada en la que uno de sus dueños, Míjail Fridman, ha anunciado que impugnará la decisión de la Unión Europea (UE) de incluirle en la lista de veintiséis oligarcas rusos sancionados. Los títulos de la compañía han acabado cotizando a 0,0126 euros por acción tras una sesión en rojo que ha llegado también después de que este lunes la compañía presentara unas pérdidas de 257,3 millones de euros en el balance anual de 2021. Ya en la mañana de este martes, el director financiero del Grupo DIA, Jesús Soto, ha dicho en la presentación de los resultados anuales a los analistas que no sabe a qué puede deberse esta caída fuerte caída en la Bolsa, pues ya en la apertura de la sesión la empresa se desplomaba un 3,60 %. "Para nosotros el valor de la acción debería ser muy superior al que está cotizando, el porqué se comporta así es algo que no puedo trasladar, no sé si es un problema de volumen o de falta de apetencia pero nosotros consideramos que el valor de la acción tendría que ser superior", ha expresado Soto. SITUACIÓN DE FRIDMAN Y FUTURO DE LA EMPRESA Los directivos de la compañía también han querido aclarar la situación de Fridman en el grupo, ante las dudas sobre la repercusión en la empresa de las sanciones impuestas por la UE a los oligarcas por la invasión bélica de Rusia a Ucrania, y han señalado que no se verá afectada. DIA ha querido aclarar que no está controlada individualmente por Fridman porque el oligarca no posee más del 50 % de LetterOne Investment Holdings, el grupo inversor dueño de la cadena de alimentación con una participación del 77,704 % de su capital social. "Queremos trasladar un mensaje de estabilidad y transmitir que DIA no se ha visto afectado actualmente, en modo alguno", ha señalado el presidente ejecutivo del grupo, Stephan DuCharme. Fridman, en tanto, ha indicado en una conferencia de prensa desde Londres que "espera" que "las sanciones no tengan ningún impacto en la compañía" y que esta "siga funcionando con normalidad". No obstante, a través de un comunicado, ha indicado que "impugnará la base espuria e infundada para la imposición de estas sanciones (...) para revertir el daño injustificado e innecesario al medio de vida y a la prosperidad de sus muchos empleados, clientes, socios y partes interesadas y a las empresas" que él y sus socios han formado. Según la UE, "se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de personas físicas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas". PERFIL DE FRIDMAN PARA LA UE La UE va a aplicar esas sanciones a Fridman porque considera que "ha cultivado lazos estrechos con la administración de Vladímir Putin" y que "es conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin". Bruselas estima que Fridman "prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania, y se benefició de ellos"y que "también apoyó acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania". Para Fridman, todo esto son "falsedades malintencionadas y deliberadas, pura y simplemente, producto de fantasías históricas y teorías conspirativas ideadas por individuos particulares con su propia agenda". En una carta dirigida a sus trabajadores, Fridman pidió este lunes el fin del "derramamiento de sangre" en Ucrania, que está siendo invadida por Rusia. DIA dispone de más de 6.000 tiendas propias y por medio de licencias ubicadas en España, Portugal, Argentina y Brasil. EFE rfg/lrs/ads