Comisionado de la MLB sobre un posible acuerdo: estamos trabajando en ello

Redacción Deportes, 28 feb El comisionado de la MLB, Robert D. Manfred Jr, dijo este lunes que "estamos trabajando en ello", al final de la cuarta sesión de negociaciones del día, entre los dueños de equipos y el Sindicato de Jugadores, en la que se busca un acuerdo que dé por finalizado el paro laboral existente. Manfred y el comisionado adjunto Dan Halem sostuvieron un cuarto encuentro este lunes con los jugadores, el cual duró algo menos de 20 minutos, en un proceso de negociación que aún no concluye. El paro, que pone en peligro el inicio de la temporada regular, llegó este lunes a su octavo día de negociaciones ininterrumpidas, entre ambas partes, bajo la amenaza de que, de no lograr un acuerdo para el día de hoy, los dueños comenzarán a cancelar encuentros del calendario regular, los cuales descontarán a los jugadores. A pesar de que esta medida no ha sido aceptada por los jugadores, trascendió la información de que, en el primer encuentro de este lunes, los dueños expresaron su determinación de cancelar el primer mes de temporada, una amenaza o advertencia que no fue bien recibida por los gremialistas. El tiempo sigue corriendo y solo un acuerdo entre ambas partes podrá frenar el rumbo que llevan las Grandes Ligas hasta el momento. Manfred y los jugadores continúan en pie de lucha y solo cuando finalice esta jornada se sabrá en qué pie está el futuro de la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. EFE hr/cav