Chevron pide apoyo a Biden en medio de crisis por Rusia

(Bloomberg) -- Chevron Corp. dijo que cualquier esfuerzo a corto plazo de la Administración Biden para aliviar los precios del crudo debería estar respaldado por compromisos a largo plazo para apoyar la inversión en la industria petrolera de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden está considerando liberar barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo para aliviar la presión en el suministro, en tanto que el West Texas Intermediate subió a más de US$100 por barril el martes como resultado de la invasión rusa a Ucrania. Pero sin una “conversación equilibrada y pragmática” sobre la seguridad energética y la transición, tal movimiento tendría poco efecto a largo plazo, dijo el director ejecutivo, Mike Wirth.

“Lo que sería beneficioso” para acompañar la liberación de reservas “sería una intención de apoyar la inversión en el desarrollo de recursos de EE.UU.”, dijo Wirth en una llamada con periodistas. Eso “garantizaría que este país se mantenga fuerte desde el punto de vista de la seguridad energética”.

Desde que Biden asumió el cargo, la industria petrolera estadounidense se ha sentido rechazada por la Administración debido a las restricciones impuestas en sus primeros días para la perforación de tierras federales, seguido de súplicas a la OPEP para aumentar la producción de petróleo una vez que los precios aumentaron. A medida que la guerra en Ucrania trae la posibilidad de sanciones que limitarían el comercio de crudo de Rusia, EE.UU., uno de los mayores productores del mundo, podría ser una de las mejores opciones de Biden para reducir los precios de la energía.

Rick Muncrief, director ejectivo de Devon Energy Corp. dijo el lunes estar “desconcertado” porque no había habido ningún diálogo entre el Gobierno y los productores de crudo. Un llamado del presidente podría haber proporcionado algún incentivo para que el shale estadounidense acelerara el crecimiento de la producción y aliviara lo que se está convirtiendo rápidamente en un importante impulsor de la inflación en todo el mundo, dijo Muncrief.

El senador, Joe Manchin, un demócrata de Virginia Occidental, se unió a la refriega el lunes por la noche y pidió una serie de audiencias sobre la independencia energética.

“Producimos energía más limpia que nadie en el mundo”, dijo Manchin. “Estamos comprando 650.000 barriles diarios a Rusia. Es ridículo. Totalmente ridículo.

