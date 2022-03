Castillo retira a ministro señalado en presunta mafia corrupta

Lima, 28 feb El presidente de Perú, Pedro Castillo, retiró este lunes de su gabinete al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, señalado por una aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía como el responsable de una presunta mafia corrupta en esa cartera. Castillo le pidió la renuncia a Silva e informó que aceptaba su salida del cargo, horas después de que éste reafirmó su inocencia en rueda de prensa y que se mantenía en el puesto. La renuncia de Silva desmontó el principal tema de agenda del pleno del Congreso, convocado para este lunes de urgencia, que era la votación de su censura por denuncias previas de corrupción en su contra. Después de que el Ejecutivo publicó la resolución suprema que aceptó la renuncia de Silva, el Parlamento, presidido por la derechista María del Carmen Alva, decidió suspender el debate de su censura y pasó a otros temas de agenda. SILVA Y CASTILLO EN SUPUESTA MAFIA La urgencia del debate respondió a la denuncia de una aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía, Karelim López, de que el mandatario peruano estaba implicado en una mafia corrupta enquistada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según los medios locales, López, una gestora de intereses con vínculos en las altas esferas del poder en el país, señaló que Silva estaba vinculado con ese caso, así como otros empresarios y políticos, entre ellos cinco congresistas del partido Acción Popular, quienes han rechazado de manera tajante esa afirmación. Precisamente, los legisladores de Acción Popular habían adelantado que se abstendrían de votar en la censura planteada contra Silva y que se someterían a las investigaciones. CONGRESO CITA AL MANDATARIO Con respecto al jefe de Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a Castillo para que el próximo 7 de marzo responda por la denuncia y "deslinde responsabilidades" del caso. Sin embargo, legisladores de las bancadas derechistas de Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular insistieron en su apoyo a una moción de vacancia (destitución) de Castillo, que está reuniendo los votos requeridos para su debate. Según la ley peruana, la presentación de una moción de este tipo necesita de la firma de 28 legisladores y luego requiere de otros 52 votos para ser admitida a debate, mientras que la eventual destitución de un mandatario se aprueba con 87 votos. Castillo afirmó el sábado que las "especulaciones" de la prensa tienen como objetivo "atentar contra la democracia" y llamó a la comunidad internacional para activar la Carta Democrática Interamericana para hacer frente a "cualquier intento desestabilizador y de golpe" en el país. SUPUESTA TRAICIÓN A LA PATRIA No obstante, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales también aprobó este lunes añadir otra investigación contra el gobernante peruano por el presunto delito de traición a la patria debido a sus declaraciones de dar una salida al mar a Bolivia. La acusación contra Castillo responde a las declaraciones que ofreció en enero pasado al programa Conclusiones, del periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN en Español, en las que confirmó que en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú, declaró estar a favor de dar "mar para Bolivia". "Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó sobre una eventual consulta popular para otorgar una salida al mar a Bolivia por territorio de Perú. Sin embargo, ese cargo sólo puede ser atribuido al jefe de Estado en el caso de una guerra externa o cuando se realiza la entrega de secretos de Estado. Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico y reclama a Chile una negociación para recuperar su soberanía marítima.EFE mmr/cfa (foto)(audio)(video)