Canciller venezolano tilda de inadmisible "constante amenaza" de OTAN a Rusia

Caracas, 1 mar El canciller venezolano, Félix Plasencia, tildó este martes de "inadmisible" e irresponsable la "constante amenaza" que, aseguró, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mantiene hacía Rusia en el conflicto con Ucrania. "Denunciamos una vez más la irresponsabilidad de la OTAN hacia Rusia, la irresponsabilidad de los Gobiernos que la conforman en insistir en una persecución, en un cerco contra Moscú, con el ánimo de dar tranquilidad, felicidad en la región y no pareciera, porque no es lo que sucede y nos lleva a esta coyuntura preocupante", expresó el funcionario venezolano, según reseño la Cancillería del país caribeño. El despacho venezolano citó una entrevista que Plasencia ofreció a la agencia rusa Sputnik en la que se refirió a la situación entre Ucrania y el país euroasiático y puntualizó que "la diplomacia debe ser la ruta para resolver estas situaciones de desencuentro", pero que "no se debe permitir es el constante empeño de la OTAN en amenazar a la Federación de Rusia". El funcionario insistió en que el Gobierno venezolano apoya al Gobierno y al pueblo ruso "en su derecho a defender su paz" y "su tranquilidad" y que "la constante amenaza de la OTAN hacia Rusia es inadmisible", siempre según el comunicado de prensa. Plasencia aseguró que Ucrania incumplió lo establecido en los Acuerdos de Minsk, a los que catalogó como una vía que "garantizaba la tranquilidad", la "estabilidad" y la ruta para el entendimiento" entre Rusia y Ucrania. Este mismo martes, el presidente Nicolás Maduro ratificó, en una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, su "firme apoyo" al país euroasiático y su condena a las acciones "desestabilizadoras" de la OTAN y de Estados Unidos, informó este martes la Embajada de Rusia en Venezuela. "Por iniciativa venezolana, los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro mantuvieron una conversación telefónica (...) Maduro expresó su firme apoyo a Rusia, condenó las actividades desestabilizadoras de EE.UU. y la OTAN y subrayó la importancia de contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación desatada por los países occidentales", escribió la delegación diplomática en Facebook. Después de meses de tensiones, Rusia lanzó hace seis días una operación militar en Ucrania que ha dejado más de un centenar de muertos, según la ONU, aunque las autoridades ucranianas elevan a más de 350 la cifra de fallecidos. EFE gcs/rrt