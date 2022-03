Borrell: "lo último que se me pasa por la cabeza es el señor Puigdemont"

Madrid, 1 mar El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que no se refirió en ningún momento al expresidente de la Generalitat (Gobierno autónomo) de Cataluña Carles Puigdemont en sus declaraciones de este lunes sobre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski. En una entrevista en la Cadena Ser, Borrell ha subrayado: "En estos momentos, haciendo frente a una guerra, lo último que se me pasa por la cabeza es el señor Puigdemont". El independentismo catalán interpretó que el alto representante aludía a Puigdemont por unas declaraciones en las que afirmó: "Gracias a Dios, Zelenski no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, se queda allí resistiendo". "Es una clarísima referencia a cómo salió de Kiev" Víktor Yanukóvich, expresidente de Ucrania, aliado de Moscú y que huyó del país hace ahora ocho años por las protestas de un movimiento ciudadano conocido como la revolución del Euromaidán. Yanukóvich intentó salir en helicóptero pero tuvo que salir en coche, ha recordado Borrell, quien ha rechazado entrar en polémicas "inútiles" y ha atribuido esta interpretación a "una muestra más de la falta de cultura geopolítica y el provincianismo". "No gasto ni un segundo de mi tiempo en pensar en el señor Puigdemont", ha reiterado. Las declaraciones de Borrell se han entendido desde el independentismo como una alusión al expresident Puigdemot, que huyó tras la declaración de independencia de 2017 de Cataluña para evitar ser detenido. Tras la ola de comentarios en redes sociales, que posteriormente se trasladaron a declaraciones políticas, este martes la portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, acusó a Borrell de "no dar la talla" después de haber "ofendido a miles de catalanes" con una "broma interna" en plena guerra en Ucrania. El propio Puigdemont publicó un mensaje en Twitter, en el que aseguraba: "Como muchos interpretan que Josep Borrell me ha aludido, querría precisar unos cuantos puntos", rezaba su réplica.EFE agc/cd