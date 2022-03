Biden dará discurso bajo sombra de inflación y guerra en Ucrania

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habla sobre Rusia y Ucrania el 22 de febrero de 2022

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden construyó su carrera política de cinco décadas en torno a su experiencia en política exterior y su hábil contacto con los estadounidenses comunes, cualidades que ahora muchos votantes cuestionan.

Este martes en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, Biden tendrá que recuperar ambos rasgos al tiempo que Estados Unidos y sus aliados aumentan la presión sobre Rusia por invadir a Ucrania. El presidente también deberá persuadir a los votantes escépticos de que puede sacar al país de su estancamiento pandémico después de que los pilares clave de su plan económico se derrumbaran y la inflación se disparara.

El discurso llega en un momento crítico para Biden, con opiniones de que la aprobación del presidente está alcanzando nuevos mínimos. Hasta ahora, las elecciones de mitad de período en noviembre podrían costarle a los demócratas el control del Congreso, al tiempo que surge el temor de que la guerra en Ucrania se convertiría en un conflicto más amplio.

Desde 2003, cuando George W. Bush expuso su caso a favor de la guerra contra Irak en su discurso sobre el Estado de la Unión, o 2010, cuando Barack Obama enfrentaba la crisis financiera, que un líder estadounidense no pronunciaba su discurso anual ante el Congreso en un momento tan tenso.

El conflicto ha obligado al equipo de Biden a reescribir algunas de sus declaraciones. Steve Richetti, consejero del presidente, dijo que el repentino giro de los acontecimientos significa que Biden “pasará tiempo hablando sobre la importancia del liderazgo estadounidense y el trabajo que se está realizando para unir al mundo en pro de la democracia”.

Nada de eso será fácil dada la profunda división partidista que ha dividido al país y las actitudes hacia el desempeño del presidente. En los últimos meses, el índice de aprobación de Biden ha caído a poco más de un 40%, según un análisis de FiveThirtyEight, en tanto que las encuestas muestran que menos de un tercio de los estadounidenses piensa que el país va en la dirección correcta.

Un año después de asumir el cargo, la Casa Blanca descubrió que la distribución rápida de vacunas contra covid-19 no sería suficiente para ganarse a los estadounidenses frustrados por una vertiginosa inflación y cuellos de botella en la cadena de suministro.

A pesar de la insistencia de la Casa Blanca en que el plan “Build Back Better” no empeoraría el déficit de la nación, la cautela por los billones en gastos gubernamentales solo ha aumentado. Por su parte, los republicanos han aprovechado las luchas internas demócratas.

Los logros que impulsarían el apoyo a la mayoría de los presidentes, como un aumento en la producción económica y un crecimiento récord del empleo, han sido desplazados.

En política exterior, el equipo Biden también ha sufrido tropiezos de alto perfil, como la caótica retirada de Afganistán. La toma del poder por parte de los talibanes en agosto causó un daño duradero a la credibilidad de la Administración en el país y en el extranjero.

Mientras tanto, solo un tercio de los estadounidenses encuestados por el Washington Post y ABC News aprobaban el manejo de Biden de la situación con Rusia antes de que Vladímir Putin decidiera invadir Ucrania la semana pasada. Trump, el oponente de Biden en 2020, afirmó que ese ataque nunca hubiera ocurrido si él hubiera ganado la reelección. Las encuestas muestran que muchos estadounidenses, especialmente los republicanos, le creen.

Sin embargo, Biden logró obtener apoyo para el aislamiento económico sin precedentes de Rusia, con medidas para sancionar al banco central del país y al propio Putin. Alemania incluso acordó aumentar su gasto en defensa para cumplir con los objetivos de la OTAN, algo que el país resistió durante la presidencia de Trump a pesar de sus frecuentes insistencias.

“Fui bastante crítico con la forma en que procedió la retirada de Afganistán, pero tengo que decir que así es como se ve el liderazgo estadounidense”, dijo Richard Fontaine, director ejecutivo de Center for a New American Security. “Sospecho que los eventos de los últimos días ocuparán un lugar central en su discurso”.

Hablando ante una cámara de la Cámara de Representantes que solo estará parcialmente llena debido a las restricciones del covid-19, Biden intentará mantener el enfoque en lo que está por venir. Eso incluye aliviar las restricciones de coronavirus y explicar cómo contendrá los precios de la gasolina.

El desafío para Biden es que, a diferencia de Obama, no es conocido por su retórica altisonante. Sin embargo, las circunstancias, sin mencionar la pompa y la ceremonia en torno a un evento que se remonta a 1790, le brindan una rara oportunidad de reiniciar el debate político.

