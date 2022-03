Australia aportará más de 50 millones de dólares para ayuda militar a Ucrania

Sídney (Australia), 1 mar El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció este martes que aportará unos 70 millones de dólares australianos (unos 50,8 millones de dólares estadounidenses o 45,4 millones de euros) para financiar la capacidad militar de Ucrania, en respuesta a la invasión rusa de su territorio. "Estamos hablando de misiles, municiones y de apoyarles en la defensa de su propio territorio, en Ucrania, y lo haremos en colaboración de la OTAN", dijo Morrison en una rueda de prensa en Camberra, en la que aseguró que la ayuda militar letal y no letal "llegará rápido". Morrison, quien ya había anunciado el domingo su intención de enviar armas a Ucrania, remarcó hoy que no dará muchos detalles sobre la ayuda militar a Ucrania para no "avisar al Gobierno ruso de lo que se le viene encima". Morrison también anunció que destinará 35 millones de dólares australianos (unos 25,7 millones de dólares estadounidenses o 27,7 millones de euros) para ayudar a las organizaciones internacionales en la respuesta a la crisis humanitaria, así como instó a los ucranianos-australianos que no viajen para combatir en el conflicto. Con esta medida, Australia, nación aliada histórica de Estados Unidos, sigue los pasos de otras naciones que se han comprometido a enviar armas para apoyar a las tropas ucranianas que combaten en su país a las desplegadas por Moscú. El Ejecutivo de Camberra ya se había comprometido anteriormente a enviar ayuda militar "no letal" y suministros médicos a Ucrania, así como destinar fondos y apoyar a Ucrania ante ciberataques, aunque ha dejado en claro que no enviará tropas a Europa porque su prioridad es defender el Indopacífico, en donde preocupa la expansión de China. Australia -en la misma línea de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y otras naciones aliadas- ha impuesto sanciones contra políticos -incluido el presidente ruso, Vladimir Putin-, militares y oligarcas rusos, además de varios bancos y prohibir la inversión en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. EFE wat

