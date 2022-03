Argentina aún negocia la 'letra chica' del acuerdo con el FMI =(Fotos+Video+Infografía)= Buenos Aires, 1 Mar 2022 (AFP) - Argentina sigue negociando los últimos detalles de un acuerdo con el FMI para refinanciar su deuda de más de 44.000 millones de dólares con el organismo, reconoció este martes el presidente Alberto Fernández, al instalar las sesiones del Congreso."Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad", dijo Fernández en su discurso. "A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI", añadió el mandatario.Hace un mes, Fernández anunció un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional que permitiría a Argentina refinanciar el préstamo stand-by conseguido en 2018, durante el gobierno de su predecesor Mauricio Macri. El nuevo convenio crediticio deberá ser aprobado por el parlamento.Aunque Fernández aseguró que el nuevo acuerdo no implicará mayores sacrificios para la sociedad y excluyó que esté planteada una reforma laboral o previsional, el texto final todavía es debatido entre las partes."En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina, y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos", justificó Fernández luego de meses de negociaciones.Sobre los subsidios a las tarifas de los servicios públicos que rigen en el país, especialmente al gas y la electricidad, uno de los puntos más sensibles del acuerdo, Fernández adelantó que serán retirados de manera segmentada y prometió que los precios no subirán por encima de los aumentos salariales. - "Verdad y responsabilidades" - En su discurso, el presidente reiteró sus críticas al acuerdo de 2018, y sostuvo que un nuevo convenio con el FMI no pondrá fin a la querella criminal que impulsa para establecer "la verdad y las responsabilidades" sobre el endeudamiento, una afirmación que motivó el retiro del recinto parlamentario de la mayor parte de los legisladores de oposición.El gobierno de centro-izquierda de Fernández carece de mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que deben aprobar el pacto con el Fondo.En un comunicado, la coalición opositora Juntos por el Cambio cuestionó a Fernández por lo que calificó como una "actitud provocadora y violenta contra la oposición, que resulta inaceptable para un gobierno que busca un acuerdo de todos".Además, los opositores, que exhibieron banderas de Ucrania en sus escaños, reclamaron que el gobernante "no condenó con claridad la acción expansionista de la Federación Rusa" sobre ese país.Argentina busca un acuerdo crediticio de facilidades extendidas, con un cronograma de pagos de 2026 a 2034. A cambio, se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del PIB actual a 0,9% en 2024.Según el actual convenio, Argentina debería pagar unos 18.000 millones de dólares este año y otros 19.000 millones en 2023, un horizonte que el gobierno considera imposible cumplir.nn/mr