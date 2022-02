Unos 3.000 turistas ucranianos están varados en la República Dominica

Santo Domingo, 28 feb Unos 3.000 turistas ucranianos se encuentran varados en la República Dominicana sin posibilidad de regresar a su país al haberse cancelado las conexiones aéreas tras la invasión rusa, dijo este lunes a Efe la cónsul honorífica de Ucrania en el país caribeño, Ilona Oleksandrivna. Unos 1.200 de esos turistas no cuentan con alojamiento, una cifra que se irá incrementando con el avance de los días, cuando se agoten sus reservas de hotel, indicó Oleksandrivna. La mayor parte de esos 3.000 ciudadanos ucranianos se encuentra en el polo turístico de Bávaro y Punta Cana, en el este de República Dominicana. La cónsul honorífica, que pidió ayuda para esos compatriotas que "no tienen donde vivir", se encuentra en Santo Domingo a la espera de ser recibida por miembros del Gobierno dominicano, a los que pedirá auxilio. Dos tercios de los ucranianos, cerca de 2.000, llegaron al país caribeño con paquetes del turoperador ruso Anex Tour, que según la cónsul no ha prestado ayuda a los viajeros. Las autoridades dominicanas por el momento no han aportado datos sobre el número de ciudadanos ucranianos que se encuentran varados en el país. La República Dominicana recibió al menos 6.324 turistas ucranianos en febrero, según datos parciales del Ministerio de Turismo. En enero se contabilizaron 11.330 viajeros ucranianos y en el cómputo del año pasado fueron 85.912 turistas procedentes del país europeo. Desde que comenzó la invasión rusa, hace cinco días, los ucranianos en República Dominicana han realizado varias manifestaciones en contra de la guerra, en zonas turísticas como Punta Cana y Las Terrenas (noreste).