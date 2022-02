Ucrania dice que Bolsonaro está "mal informado" sobre la guerra

Brasilia, 28 feb El encargado de negocios de la embajada ucraniana en Brasil, Anatoliy Tkach, dijo este lunes que el jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, parece "mal informado" sobre la invasión rusa y pidió un mayor apoyo del país suramericano. "Pienso que el presidente de Brasil está mal informado" y "tal vez sería interesante que converse con el presidente ucraniano para tener una visión más objetiva", declaró Tkach a periodistas. Bolsonaro comentó el conflicto en una rueda de prensa ofrecida este domingo, en la que dijo que Brasil debe mantener una posición de "cautela" y "neutralidad", con lo que reafirmó tácitamente la postura de su Gobierno, que hasta ahora no ha condenado en términos claros el ataque ruso al territorio ucraniano. Además, Bolsonaro consideró "exagerado" calificar de "masacre" lo que ocurre en Ucrania y dijo que los ciudadanos de ese país "tomaron la decisión de entregar su destino a un comediante", en alusión a la antigua profesión del presidente Volodímir Zelenski. Sobre esa última declaración, Tkach respondió que Zelenski "fue democráticamente electo" y que "no importa su profesión anterior", para apuntar que "hoy es el líder de la nación y está encabezando una guerra contra uno de los mayores ejércitos del mundo". "Estamos en un momento muy delicado, en el cual se decide el futuro no solo de Ucrania, sino también de Europa y el resto del mundo", y en el que "se trata del apoyo a los valores democráticos, al derecho internacional, al respeto de la soberanía de un Estado y la integridad territorial", consideró. Brasil ocupa actualmente un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y respaldó la semana pasada, junto a otros diez países, una resolución de condena a Rusia promovida por Estados Unidos y finalmente vetada por la representación rusa. Aun así, y a pesar de afirmar que "nadie es a favor de la guerra en ningún lugar del mundo", Bolsonaro sostiene que su Gobierno debe ser prudente, hasta por el vínculo económico entre Brasil y Rusia. "Hay que mucha responsabilidad, porque Brasil tiene negocios, especialmente con Rusia. Brasil depende de los fertilizantes", dijo este domingo el líder de la ultraderecha, quien se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Vladímir Putin, diez días antes de la invasión a Ucrania. EFE ed/wgm/rrt