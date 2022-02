Trump es el favorito para las primarias de 2024, según un sondeo informal

Miami, 28 feb El expresidente de EE.UU. Donald Trump, que este lunes llamó "morosos" a los miembros de la OTAN, es el favorito para obtener la nominación presidencial republicana en 2024, según un sondeo informal realizado a los asistentes a un foro conservador. Un 59 % de los encuestados durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Orlando (Florida) hasta ayer, domingo, dijo que votaría por Trump si las primarias del Partido Republicano se celebraran ahora, según informan medios como CNN y CBS. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que llegó al cargo apoyado por Trump e intervino en el foro el jueves pasado, es el segundo en preferencias, con un 28 %. Pero si Trump no se presentara a las primarias, DeSantis sería el favorito con el apoyo de un 61 % de los participantes en la CPAC, que no representan a todo el electorado del Partido Republicano, pero sí a los que están más a la derecha. En un sondeo similar realizado por CPAC en julio de 2021 Trump logró un 71 % de apoyo y DeSantis solo un 21 %. Una reciente encuesta realizada por la firma floridana St. Pete Polls reveló que un 54 % de los floridanos apoyan la gestión de DeSantis, que en las elecciones intermedias de este año buscará la reelección, y un 38 % la desaprueban. Entre los hispanos un 52 % lo aprueban y un 41 % no, y entre los afroamericanos goza de un 21 % de apoyo y un 61 % de rechazo. En su discurso este sábado durante la conferencia, Trump habló de Ucrania y si bien calificó de "atrocidad" la ofensiva lanzada por Rusia contra ese país, reiteró que si él hubiera estado en la Casa Blanca, el presidente ruso, Vladimir Putin, no hubiera osado hacerlo, porque entonces EE.UU. era "fuerte y "respetado". Hoy volvió a insistir sobre el tema en un comunicado. "Espero que todos puedan recordar que fui yo, como presidente de los Estados Unidos, quien hizo que los miembros morosos de la OTAN comenzaran a pagar sus cuotas, que ascendieron a cientos de miles de millones de dólares", dijo. "Si la OTAN no actuara con firmeza y rapidez, no existiría. Además, fui yo quien le consiguió a Ucrania los cazatanques muy efectivos (Javelins) cuando la administración anterior estaba enviando mantas. ¡Que la historia así lo anote!", proclamó Trump. EFE ar/lce/lll