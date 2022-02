Swaps Rusia indican probabilidad 56% de default tras sanciones

(Bloomberg) -- El costo de asegurar la deuda del Gobierno de Rusia subió a un récord después de que las duras sanciones impuestas al país obligaran a Moscú a tomar medidas de emergencia para proteger su sector financiero.

Los swaps de incumplimiento crediticio (o CDS) que aseguran US$10 millones de los bonos del país durante cinco años se cotizaban el lunes a unos US$4 millones por adelantado y US$100.000 anuales, lo que indica una probabilidad de incumplimiento de alrededor del 56%, según ICE Data Services. ICE es la principal cámara de compensación de CDS europeos.

Es la primera vez que los contratos no se cotizan en puntos básicos, según los datos de ICE. Los vendedores de protección habitualmente pasan a exigir el pago por adelantado cuando alcanzan alrededor de 1.000 puntos básicos, o cuando la percepción de riesgo de incumplimiento es inminente.

“Hoy, por primera vez, los vendedores exigieron oficialmente costos por adelantado para vender protecciones”, dijo Jav Bose, jefe de contenido y análisis de CDS en ICE. “Se alcanzó un umbral en el que cada vez era más difícil para los operadores cotizar en términos de diferencial”.

La Administración del presidente Joe Biden anunció el lunes nuevas sanciones financieras contra Rusia, destinadas a sacudir un sistema financiero ruso ya tambaleante. Las medidas se produjeron dos días después de que Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea anunciaran que bloquearían a los principales bancos rusos en el sistema SWIFT, tomarían medidas para impedir que el banco central ruso rescate la economía del país y que actuarían para embargar los activos de los oligarcas rusos en Occidente.

Los swaps que protegen la deuda rusa durante un año también aumentaron hasta implicar una probabilidad de incumplimiento del 40%, según los datos. Tanto los contratos a cinco años como a un año suponen una recuperación del 25%.

Rusia tiene alrededor de US$33.000 millones en bonos denominados en dólares en circulación, según datos compilados por Bloomberg. Los US$7.000 millones en bonos del país con vencimiento en junio de 2047 cayeron alrededor de 3 centavos por dólar a 68 centavos, según los datos.

Mientras tanto, cientos de suspensiones de bonos en rublos provocaron violentas variaciones en los precios de la deuda rusa, donde la liquidez seguía siendo escasa e incluso encontrar un lugar para negociar se volvió más difícil.

Las operaciones de swaps de incumplimiento se intensificaron a medida que aumentaban las tensiones, y los volúmenes se dispararon el viernes en medio de fuertes oscilaciones de precios, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas.

Nota Original:

Russia Swaps Signal Record 56% Chance of Default After Sanctions

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.