Oficialismo mexicano concluye debate abierto de su polémica reforma eléctrica

Ciudad de México, 28 feb El oficialismo mexicano concluyó este lunes el "inédito" ejercicio de parlamento abierto en el Congreso para que ciudadanos discutieran la polémica reforma eléctrica del Gobierno, que limitaría la participación privada, aunque no cambió su postura tras días de debates. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, defendió que "hubo total apertura" ante la oposición y críticas hacia la reforma constitucional, que se discutió en 26 foros con especialistas, activistas, empresarios y políticos. "(La actividad) es histórica, porque nunca antes se había discutido tan profunda y ampliamente una modificación a la Constitución o a alguna ley”, aseveró Gutiérrez Luna, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La reforma, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado, pide limitar a 46 % la participación privada en el sector para "fortalecer" a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado. La iniciativa también causa controversia porque eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría los contratos previos y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados. El oficialismo, que perdió la mayoría calificada de dos tercios del Congreso necesarias para las reformas constitucionales, necesita ahora convencer a la oposición para avalar la legislación, pero el Gobierno no mostró cambios en su postura durante el parlamento abierto, tachado de "simulación" por la oposición. "Confío en que esta amplia discusión que ya se dio en este poder soberano haya abierto el criterio de todas las fuerzas políticas", declaró Rocío Nahle, la secretaria de Energía, en la clausura. La secretaria aseveró que "lo que está atrás del cambio legislativo es el modelo mercantil eléctrico" porque, según ella, la CFE está "sometida a intereses fácticos". La funcionaria reprochó que los privados despachen 65 % de la electricidad mientras que la empresa del Estado tenga solo el 35 %. Nahle aseguró que hay un "desbalance, desfasamiento y aumento en la pérdida de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional" tras la reforma que abrió el sector energético en 2013 porque sus "resultados no han sido del todo satisfactorios". "Todo ello producto de una mala planeación nacional y de una política implantada anteriormente que pone en grave riesgo la economía y la seguridad energética de México", manifestó. En pleno conflicto por la guerra en Ucrania, invadida por Rusia desde la semana pasada, la secretaria de Energía uso la coyuntura para justificar la reforma, al argumentar que todos los países están buscando protegerse a sí mismos. Pero mientras otros países están mudando su modelo a las renovables para garantizar la autosuficiencia energética y depender menos del exterior, Nahle insistió en que estas son "intermitentes". "Todas las naciones del mundo están actuando con cautela y tomando acciones proteccionistas. El cambio en el entorno mundial es un hecho. Y nosotros, desde el inicio de esta administración, hemos actuado con responsabilidad y buscando la política energética para asegurar nuestra producción", sostuvo. EFE ppc/mqb/laa (foto)