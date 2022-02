Miles de personas en el mundo se manifestaron en solidaridad con Ucrania

Berlín, 27 Feb 2022 (AFP) - Vestidos del azul claro y amarillo de la bandera de Ucrania, y con pancartas pidiendo "No a la Tercera Guerra Mundial" o "Rusos vayan a casa", cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en muchas ciudades del mundo para denunciar la invasión rusa de su vecino.Desde Berlín hasta Bagdad, y desde Washington hasta San Petersburgo, los manifestantes gritaron "Vergüenza" al presidente ruso Vladimir Putin mientras otros agitaban pancartas que decían "Putin asesino" o "Detengan al monstruo".En Berlín, al menos 100.000 se dieron cita frente a la Puerta de Brandeburgo y el Reichstag, el edificio de la Cámara de Diputados, con banderas con los colores amarillo y azul claro, constató la AFP.Los organizadores de las manifestaciones estimaron en medio millón los participantes."Berlín a 670 km de la línea del frente", "Stop the killer", "No a la Tercera Guerra Mundial" figuraban en las pancartas de los manifestantes que masivamente respondieron al llamado de la comunidad ucraniana residente en Alemania."Mi madre está (refugiada) en un sótano, (...), mi padre en la casa, en un primer piso en un barrio del norte de Kiev", dijo a la AFP una de las participantes, Valeria Moiseeva, ucraniana de 35 años, embarazada."Pienso que es importante que Alemania se comprometa con la democracia en Europa y es también nuestra responsabilidad", aseguró por su lado, Hans Georg Kieler, de 49 años.Desde el jueves se celebran todos los días manifestaciones en la capital alemana, especialmente frente a la imponente embajada de Rusia, construida en la avenida Unter den Linden, una de las grandes arterias que llevan a la Puerta de Brandeburgo.Alemania alberga más de 300.000 personas de origen o nacionalidad ucraniana en su territorio, así como una gran diáspora rusa, especialmente en Berlín.En Praga, unas 70.000 personas salieron a la calle y en Ámsterdam fueron 15.000. - Protesta en San Petersburgo - En San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, unas 400 personas desafiaron las estrictas leyes antiprotestas, desfilando con pancartas en las que podía leerse "No a la guerra", "Rusos vayan a casa" y "Paz para Ucrania".Más de 2.000 personas fueron detenidas en marchas en todo el país este lunes, luego de miles de arrestos durante la semana, pero los manifestantes se mantuvieron firmes.En Estados Unidos, la capital Washington fue escenario de una movilización de unos pocos miles de personas con banderas ucranianas y estadounidenses frente a la Casa Blanca, donde exigieron al presidente Joe Biden hacer más para frenar la agresión de Putin."Hay que hacer algo, no podemos sentarnos a esperar y tener otra Segunda Guerra Mundial u otro Hitler que tome el control", afirmó Diana Vasylkevych, una estudiante de 24 años envuelta en la bandera de Ucrania.Los estadounidenses salieron a las calles en todo el país para denunciar a Putin y expresar su apoyo al pueblo ucraniano, desde San Francisco hasta Detroit, Chicago y Kansas City. Miles también se manifestaron en la ciudad canadiense de Toronto.Mientras tanto, en Lituania, la líder de la oposición bielorrusa Svletana Tijanóvskaya encabezó a cientos de sus compatriotas en una protesta contra el régimen de Mink por permitir que Putin utilice su territorio como base para atacar a Ucrania.bur-yap/thm/eg/mb/mar/mas -------------------------------------------------------------