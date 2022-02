Lunes, 28 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA ============== NEGOCIACIONES Rusia y Ucrania acuerdan negociar el lunes en la frontera de Bielorrusia Kiev Ucrania ha confirmado que enviará a una delegación para negociar "sin condiciones previas" con Rusia en la frontera ucraniano-bielorrusa, junto al río Pripiat, informó la oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Poco antes, Rusia informó de que su delegación se dirigía a la región de Gómel, cercana a la frontera ucraniana, para negociar un posible cese de las hostilidades con Ucrania, según el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, asesor del presidente Vladímir Putin. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no es optimista sobre que las negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia vayan a dar resultados, pero cree que, "aunque pequeña, son una oportunidad" para la desescalada en la ofensiva que lleva a cabo Moscú contra su país. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa comenzarán hoy a primera hora, según fuentes de ambos países, citados por medios rusos y ucranianos. SITUACIÓN Putin esgrime su fuerza nuclear y acepta negociar con Ucrania Moscú El presidente de Rusia, Vladímir Putin, esgrimió este domingo su poderío nuclear ante el chaparrón de sanciones occidentales y las "declaraciones agresivas" de los líderes de la OTAN, mientras aceptaba entablar negociaciones con Ucrania, en el cuarto día de la "operación militar especial" que lanzó en ese país. "Los más altos cargos de los principales países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas en contra de nuestro país, por eso ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado mayor poner las fuerzas de disuasión del Ejército ruso en régimen especial de servicio", dijo Putin. El mandatario impartió esta directiva con el ceño adusto en una reunión con el titular de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov, según la imágenes transmitidas por la televisión estatal. ONU La ONU convoca una sesión especial de la Asamblea General sobre Ucrania Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este domingo una resolución para convocar una sesión especial urgente sobre Ucrania en la Asamblea General, el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de la organización. La iniciativa, impulsada por Estados Unidos y Albania, salió adelante con once votos a favor, tres abstenciones -China, la India y Emiratos Árabes Unidos- y un único voto en contra, de Rusia, que en este caso no tenía poder de veto al tratarse de una decisión de procedimiento. Esta decisión llega después de que el viernes Rusia vetase en el Consejo de Seguridad una resolución que condenaba su invasión y le ordenaba la retirada de tropas y busca que la Asamblea, donde Moscú no puede bloquear decisiones, apruebe a lo largo de los próximos días un documento similar. UE La UE sufragará por primera vez armas en un conflicto, en apoyo a Ucrania Bruselas La Unión Europa (UE) acordó este domingo, por primer vez en su historia, organizar y financiar, con 500 millones de euros, el aprovisionamiento de armas en una guerra en un país tercero, en este caso la que libra Ucrania contra el invasor ruso. "Hemos decidido utilizar nuestras capacidades para dar armas, armas letales, asistencia letal al Ejército ucraniano, por valor de 450 millones de paquete de apoyo, y 50 millones más para suministros no letales, como combustible y equipos de protección", anunció el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término de una videconferencia de ministros comunitarios del ramo. Los ministros también acordaron sancionar a otra veintena de oligarcas, políticos y altos directivos de empresas que apoyan el régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, así como cerrar el espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos. Igualmente, acordaron excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos interbancarios SWIFT, así como formalizar la paralización de las transacciones con el Banco Central de Rusia y vetar las transmisiones de medios prorrusos como Russia Today o Sputnik, acusados de difundir desinformación y mensajes “tóxicos”. UCRANIA Ucrania cifra en 352 los civiles muertos desde el inicio de la guerra Kiev Ucrania elevó este domingo a 352 el número de los civiles que murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado 1.684 heridos, según el Ministerio del Interior del país. Entre los fallecidos hay 14 niños, dice un mensaje del Interior en Telegram. Mientras, entre los heridos el número de los menores asciende a 116. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó este domingo en la capital ucraniana murieron nueve civiles, cuatro personas no identificadas y 18 combatientes desde el inicio del ataque ruso hace cuatro días. BAJAS Rusia reconoce muertos, heridos y prisioneros en campaña ucraniana Moscú El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció este domingo por primera vez la existencia de muertos, heridos y prisioneros durante la "operación militar especial" ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania."Lamentablemente tenemos camaradas muertos y heridos", declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, sin especificar el número de bajas. No obstante, el militar ruso matizó que las pérdidas rusas "son considerablemente menores que la cantidad de nacionalistas aniquilados o de pérdidas en las Fuerzas Armadas de Ucrania". Esta cifra contrasta con los datos ofrecidos por la parte ucraniana, que han asegurado haber acabado con entre 2.800 y 3.000 militares rusos, mientras que cifran en 198 sus propias bajas.Konasénkov también reconoció la existencia de prisioneros de guerra rusos detenidos por las fuerzas ucranianas. EE.UU. EE.UU. acusa a putin de "fabricar amenazas" con el anuncio de alerta nuclear Washington La Casa Blanca aseguró este domingo que el presidente ruso, Vladímir Putin, continúa con su táctica de "fabricar amenazas" para "justificar mayores agresiones" tras el anuncio de Moscú de la puesta en alerta de sus fuerzas de disuasión nuclear en medio de la invasión militar rusa a Ucrania. Así lo expresó Jen Psaki, la portavoz del presidente estadounidense, Joe Biden, en una entrevista en la cadena televisiva ABC en la que respondió a las informaciones desde Moscú. Psaki remarcó que "la comunidad global y el pueblo estadounidense deberían verlo desde este prisma" ya que "en ningún momento ha estado Rusia bajo amenaza de la OTAN, o ha estado Rusia bajo amenaza de Ucrania". UE La UE cierra el espacio aéreo a rusia y prohíbe emisión de rt y sputnik Bruselas La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este domingo prohibir el aterrizaje, despegue o paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea y las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario, así como nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania. Estas medidas se suman a la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la exclusión de varios bancos rusos de SWIFT anunciados ayer, así como a la financiación europea a la compra y entrega de armas y equipos militares a Ucrania. La propuesta de la Comisión tiene que recibir la aprobación del Consejo (los países) antes de poder entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. REFUGIADOS La UE concederá protección temporal a los ucranianos que huyan de la guerra Bruselas La Unión Europea concederá protección temporal a todos los ucranianos desplazados que lleguen a los Estados miembros huyendo de la guerra iniciada contra su país por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Una "gran mayoría" de los ministros de Interior de los Estados miembros se mostraron a favor en la reunión extraordinaria de este domingo de activar la directiva de protección temporal, aprobada en 2001 como respuesta de la UE a la guerra de los Balcanes, pero que nunca ha sido utilizada. Esta normativa establece un mecanismo para afrontar las llegadas masivas al bloque de extranjeros que no pueden volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos y concedería una protección inmediata a todos los ucranianos desplazados durante un año (prorrogable a otros dos años). ALEMANIA Alemania se rearma para enfrentar el desafío de Putin Berlín (EFE)-. Alemania, con unas fuerzas armadas crónicamente infradotadas, destinará 100.000 millones de euros adicionales a rearmar la Bundeswehr e invertirá más del 2 % anual de su producto interior bruto en defensa para enfrentar el desafío que representa una Rusia liderada por Vladímir Putin. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo este domingo en una declaración ante el Bundestag (Cámara baja) que Alemania necesita un Ejército "eficiente, de última generación y avanzado", lo que implica "mejor equipación, equipos modernos, más personal". AMERICA LATINA Gobiernos de 15 países americanos trabajan para evacuar ciudadanos de Ucrania Bogotá Los gobiernos de 15 países de América Latina y el Caribe están trabajando para sacar a sus ciudadanos de Ucrania y se solidarizaron con la nación europea ante la invasión de Rusia que comenzó hace cuatro días, informó este domingo la Cancillería colombiana. Los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay enviaron una carta al jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, en la que expresaron su "gran solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de Ucrania, ante la grave situación por la que atraviesa su país". _____________________________ BIELORRUSIA CONSTITUCIÓN El 'sí' triunfa en referéndum bielorruso rechazado por la oposición Moscú Los bielorrusos aprobaron este domingo su nueva Constitución con un 65,16% de los votos a favor y más del 78,61 % de participación en un referéndum rechazado por la oposición. Según los primeros datos de la Comisión Electoral Central bielorrusa, las enmiendas constitucionales impulsadas por el autoritario líder ese país, Alexandr Lukashenko, fueron apoyadas por unos 4,4 millones de ciudadanos de cerca de 7 millones de electores llamados a las urnas. La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, criticó previamente el referéndum convocado por las autoridades al calificarlo de "ilegítimo" e incapaz de solucionar la crisis política y económica que vive el país. COREA DEL NORTE MISILES Pionyang dice que último test fue para desarrollar satélite de reconomiento Seúl Corea del Norte informó hoy que el proyectil que lanzó el domingo a modo de prueba fue un test para el desarrollo de un satélite de reconocimiento. "El 27 de febrero, la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial (NADA) de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) y la Academia de Ciencias de la Defensa realizaron una importante prueba de acuerdo al plan de procedimento para el desarrollo de un satélite de reconocimiento", detalla el diario Rodong, el principal del país. El texto, de apenas tres párrafos y publicado en la página 3 del diario (no en la portada como es habitual con los test de misiles importantes), añade que la prueba es de "gran importancia" para el desarrollo del satélite e incluye dos fotografías de la península coreana tomadas desde el espacio por el proyectil lanzado el domingo. PERÚ CRISIS Presidencia de Perú niega renuncia de Castillo y afirma terminará su mandato Lima La Presidencia de Perú negó este domingo que el presidente Pedro Castillo vaya a renunciar al cargo tras una denuncia que lo ha vinculado con una investigación por presunta corrupción y afirmó que piensa completar su mandato hasta el 28 de julio de 2026. La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia emitió un comunicado para rechazar los insistentes rumores difundidos durante la tarde y noche del domingo en redes sociales que aseguraban que el mandatario iba a dimitir al cargo. MÉXICO VIOLENCIA Sicarios asesinan a más de una decena de personas en el oeste de México Michoacán (México) Sicarios armados asesinaron este domingo al menos a unas diecisiete personas que habían asistido a un velatorio en el municipio de San José Gracia, en el occidental estado mexicano de Michoacán. El homicidio múltiple, en el que según información preliminar habrían muerto 17 personas, quedó registrado en un video que circula en redes sociales en donde se puede ver a hombres armados que bajan de unas camionetas y ejecutan a las víctimas quienes se encuentran contra una pared. EEUU CINE "CODA" triunfa en los premios del Sindicato de Actores Los Ángeles (EE.UU.) La película "CODA" se alzó con el galardón más importante, el de mejor reparto o elenco, en la vigésimo octava edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés) celebrada esta noche en Los Ángeles. Estos premios, que suelen funcionar como termómetro de lo que acontecerá en los Óscar, también laurearon a Jessica Chastain y Will Smith, como mejor actor y actriz protagonista, por sus respectivos desempeños en "The Eyes of Tammy Faye" y "King Richard". EFE msp