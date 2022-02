La UE espera recibir solicitud de adhesión de Ucrania de forma "inminente"

Bruselas, 28 feb La Unión Europea espera recibir de forma "inminente" la solicitud de adhesión formal de Ucrania al club comunitario, una vía que reclamó el domingo de forma inmediata el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y cuya elaboración en Kiev está "en fase final", según dijeron este lunes fuentes comunitarias. La solicitud está "en fase final de preparación", aseguraron las fuentes, que esperan que la UE la reciba "de forma inminente". A partir de ahí, el Consejo tendrá que evaluarla "muy rápidamente" y decidir si solicita "un dictamen urgente" a la Comisión Europea. En cualquier caso, el procedimiento a seguir lo marca el artículo 49 consagrado a los requisitos de adhesión de nuevos miembros que recoge el Tratado de la UE, recordaron las fuentes, aunque concedieron que la velocidad en su trámite depende de los líderes europeos. La Comisión tarda "entre 15 y 18 meses" en emitir un dictamen para conceder el estatuto de candidato, pero "ese plazo puede ser más largo o más corto, dependiendo de consideraciones políticas", señalaron, y pusieron el acento en que la "indignación" de los Estados miembros por la agresión rusa a Ucrania "sin precedentes" y la movilización de la opinión pública también será "un factor que determinará la respuesta" de la UE. En su llamamiento de la víspera, Zelenski clamó para que la UE acepte "la adhesión inmediata de Ucrania bajo un nuevo procedimiento especial" y se mostró convencido de que eso "es posible", en un nuevo videomensaje a los ucranianos. Sobre este punto, la presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula von der Leyen, afirmó este domingo que Ucrania es "uno de nosotros y los queremos con nosotros" en la Unión Europea, pero no puso un horizonte concreto. "Ucrania tiene claramente una perspectiva europea, pero ahora tenemos que luchar contra una agresión" rusa, dijo, por su parte, hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, antes de participar en una reunión virtual de los ministros comunitarios de Defensa para coordinar la ayuda militar a Ucrania de la UE. Por primera vez en su historia, el bloque comunitario va a organizar y financiar, con 500 millones de euros, el aprovisionamiento de armas en una guerra en un país tercero. La cuestión de la solicitud de la adhesión de Ucrania está "muy presente en la mente de los líderes" europeos, afirmaron las fuentes, que no descartaron que se hable de ello esta noche en la cena convocada por el presidente francés, Emmmanuel Macron, en París y a la que asistirán el canciller alemán, Olaf Scholz, y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente. La cena de trabajo organizada por Macron se enmarca en el semestre de presidencia francesa de la UE y prepara la cumbre que se celebrará los próximos 10 y 11 de marzo en París dedicada al modelo europeo de crecimiento y de inversión, en la que también los líderes de los Veintisiete hablarán de Ucrania y de su solicitud de sumarse al club comunitario, según las fuentes. PUNTO DE INFLEXIÓN DEL DISCURSO DE ZELENSKI Las fuentes comunitarias dijeron que la "decisiva" intervención por videoconferencia de Zelenski el pasado jueves en la cumbre de emergencia de líderes europeos para dar luz verde a un duro paquete de sanciones contra Rusia, en el que también se incluyó al mandatario ruso, Vladimir Putin, fue "increíblemente inspiradora" y podría "formar parte de la Historia". Fue por invitación de Michel y la intervención de Zelenski fue "increíblemente emotiva" y "profesional", y consiguió "establecer una conexión emocional con los líderes en base a la grave situación a la que se enfrenta su país", él mismo y su familia, dijeron. Esa intervención de Zelenski reforzó, en opinión de las fuentes, "la determinación de los líderes de permanecer unidos" y aprobar paquetes de sanciones cada vez más duras contra Rusia. Una capacidad de liderazgo y comunicativa, "alejada del paternalismo", que logra una "conexión emocional" no solo con el pueblo ucraniano sino también con cada vez más europeos, afirmaron. Las fuentes destacaron también que la movilización para ayudar a Ucrania en la última semana ha llevado a la UE a dar "un salto decisivo" e "histórico", ya que en "términos de integración se ha ido mucho más lejos en muchas áreas que en los últimos 15 o 20 años". EFE cat/lzu/psh (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)