La tenista Svitólina se niega a jugar contra rivales rusas y bielorrusas

Kiev, 28 efe La tenista ucraniana Elina Svitólina, decimoquinta del ránking, anunció hoy que no jugará contra tenistas rusas y bielorrusas en protesta a la invasión rusa a su país, que ha contado con el apoyo de las autoridades bielorrusas. "Me gustaría anunciar que mañana no jugaré en Monterrey y no jugaré un solo partido contra tenistas rusos y bielorrusos", declaró, citada por la agencia ucraniana Ukrinform. La tenista alegó que "la situación actual requiere una posición clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Por lo tanto, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI y admitan a los atletas rusos y bielorrusos solo como atletas neutrales". No obstante, la tenista matizó que no culpaba a los atletas rusos por la agresión rusa ordenada por el presidente Vladímir Putin el pasado 24 de febrero pasado. "Ellos no son responsables de invadir nuestra patria", dijo, al agradecer a los atletas rusos y bielorrusos "que se opusieron valientemente a la guerra". EFE fss/jl