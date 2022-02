La fiesta brava volverá a brillar cuando finalice la pandemia, asegura Albán

Ambato (Ecuador), 28 feb El diestro ecuatoriano Guillermo Albán aseguró que la fiesta brava volverá a brillar cuando finalice la pandemia de la covid-19, que ha mantenido vacíos o restringido de manera importante los tendidos en los últimos dos años. Albán, de 50 años y que triunfó el domingo en la Monumental plaza de la ciudad ecuatoriana de Ambato, dijo a Efe que la pandemia parece estar remitiendo y que ello favorece a que las plazas taurinas vuelvan a escuchar el ruido de sus gradas. El guayaquileño no ocultó su alegría de volver a torear en grande y en un albero tan importante como Ambato, con acompañantes de tanto cartel como Finito de Córdoba y Emilio de Justo. Esto es "algo muy bonito, porque yo tenía claro que cuando vuelva a torear tenía que ser así, en una plaza importante donde se respete la profesión y al torero nacional", remarcó el diestro ecuatoriano. "Pienso que en este año 2022, que parecería que la pandemia está ya remitiendo y la población ecuatoriana está vacunada con tres dosis en gran porcentaje, con pequeñas restricciones, ya se pueden dar más festejos", agregó. Destacó la tarde de su reaparición porque salió a hombros, por la puerta grande, al conseguir sendas orejas en sus dos apariciones en la primera corrida de la feria de "Nuestra Señora de la Merced", en una tarde lluviosa en la que Finito y Emilio de Justo se fueron de vacío. "Me siento muy contento, al maestro Finito le tengo mucho respeto, es mi padrino de alternativa, alguien al que quiero y admiro mucho, a mi parecer es un torero de paladares finos", dijo el guayaquileño. Asimismo, dijo estar encantado de haber actuado junto a uno de los toreros más importante del año pasado, como Emilio de Justo, que se entregó totalmente en Ambato, pese a que no tuvo suerte con el astado que le tocó lidiar. También felicitó al público que acudió al festejo, que incluso reclamó más trofeos para el paisano. "Debemos dejar ese indultismo como aficionados", ya que disponer de un toro que embista y "nos regale de veinte a treinta pases, no es suficiente para que se gane ese derecho", opinó Albán. "Estoy contento con lo obtenido ahora, no sé qué pase más adelante. Esto lo disfruto tarde a tarde", afirmó el diestro que cuenta con 21 años de alternativa.