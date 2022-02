Italia negocia con Argelia aumentar del suministro de energía a Europa

Argel, 28 feb El ministro de Exteriores italiano, Luigi di Maio, confirmó este lunes que su país inició conversaciones con Argelia para aumentar el suministro de gas argelino a Europa ante el conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia. En su visita no anunciada, el responsable italiano que vino acompañado del consejero delegado (CEO) del gigante de hidrocarburos Eni, Claudio Descalzi, muy presente en Argelia y socio tradicional del grupo argelino Sonarach, llegaron esta mañana a Argelia para buscar nuevos proveedores de gas, ya que aproximadamente el 45 % de este combustible que importa procede de Rusia. Durante su visita al país magrebí, Di Maio fue recibido por el presidente, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio de "Al Muradia" con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Ramtan Lamamra y de Energía, Mohamed Arkab. "El CEO de Eni me acompañó y esto confirma nuestro compromiso total de negociar cantidades adicionales de gas y materializarlas lo antes posible", declaró Di Maio tras su reunión con Tebboune en un vídeo publicado en la página oficial de Facebook de la embajada italiana en Argelia. "Italia aspira a aumentar su suministro de energía, en particular, gas de sus socios internacionales, incluida Argelia, que es un proveedor fiable", estimando que esto "confirma el valor estratégico de la asociación entre los dos países", dijo Di Maio. "Estamos estudiando la posibilidad de preparar instalaciones de transporte de gas (gasoductos) para transportar hidrógeno verde", declaró el canciller que reveló que la próxima sesión del diálogo estratégico prevista en Roma será "una oportunidad para profundizar en la relaciones en todos los ámbitos". Argelia suministra gas a Italia a través del gasoducto "TransMed", que transporta gas desde el campo de "Hassi R'Mel" (el mayor yacimiento de gas natural en África) a través de territorio tunecino hasta la isla de Sicilia en el sur de Italia. Eni tiene un contrato de diez años para suministrar gas de Sonatrach de Argelia, que se renovó en 2019, con cantidades anuales de 12 mil millones de metros cúbicos. Italia también importa gas argelino a través de las empresas "Enal" y "Edison", con cantidades anuales superiores a los 4.000 millones de metros cúbicos. EFE no/rml