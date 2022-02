Irán afirma que el borrador del acuerdo nuclear está listo en un 98 %

Teherán, 28 feb El Gobierno de Irán afirmó este lunes que el borrador para salvar el acuerdo nuclear de 2015 está listo en un 98 %, pero subrayó que quedan tres cuestiones por resolver. “El borrador se ha preparado de forma conjunta en un 98 %, lo que queda está por resolver”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade, en una rueda de prensa en Teherán. El portavoz explicó que quedan tres cuestiones por solucionar: el levantamiento de las sanciones, garantías de los compromisos por parte de Estados Unidos y las acusaciones contra su “pacífico programa nuclear”. Jatibzade culpó a Washington de que esas cuestiones no se hayan resuelto. “Los Estados Unidos no han tomado decisiones políticas en las tres cuestiones fundamentales”, indicó el diplomático. Además, clarificó que el acuerdo nuclear se firmó en 2015 y ahora no se negocia un nuevo acuerdo, sino el existente. Jatibzade afirmó que en los últimos días el Consejo de Supremo de Seguridad Nacional ha mantenido reuniones acerca del pacto nuclear con la presencia del presidente de Irán, Ebrahim Raisí. El negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, regresó ayer a Viena para seguir con las negociaciones tras pasar varios días en Teherán en consultas con sus superiores. El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, afirmó el sábado que está revisando seriamente el borrador del acuerdo. Irán negocia con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de EEUU, para salvar el pacto que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, lo abandonó en 2018 e impuso medidas punitivas económicas contra Teherán, que respondió en 2019 incumpliendo los límites impuestos a su programa atómico acumulando más uranio y más puro de lo acordado. En las últimas semanas las autoridades iraníes han indicado en varias ocasiones que el acuerdo para salvar el pacto nuclear de 2015 se "encuentra más cerca que nunca”.EFE jlr/ig