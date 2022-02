El capitán de la primera misión privada a EEI: "No somos turistas espaciales"

Miami, 28 feb El capitán de la que será la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional (EEI), el español Michael López-Alegría, destacó este lunes el fuerte perfil científico del trayecto que emprenderá la firma privada Axiom y que despegará el próximo 30 de marzo desde Cabo Cañaveral, Florida (EEUU). "La misión es muy diferente, no somos turistas espaciales. Los compañeros de tripulación han trabajado duro", dijo López-Alegría, un exastronauta de la NASA que ya ha estado en la EEI, y quien tampoco restó méritos a los recientes viajes al espacio hechos por firmas privadas cuyo foco ha sido principalmente el turismo. En ese contexto, López-Alegría aspira a poner "el listón alto para futuras misiones privadas de astronautas". "Quiero que nuestros anfitriones de la EEI nos quieran de regreso; si lo hacemos, será una victoria", agregó el veterano experto, nacido en Madrid y criado en California, quien participó en tres misiones de los transbordadores espaciales de la NASA. En una respuesta en español, el capitán de la misión Ax-1, que se completa con Larry Connor, Mark Pathy y Eytan Stibbe, reconoció la importancia "simbólica" que supone para su país de nacimiento el viaje que la compañía Axiom realizará en alianza con la NASA y la firma privada SpaceX, si bien cree que España "tiene posibilidad de mejorar su posición en el sector espacial". "La preparación de los ingenieros españoles es igual, sino mejor, que la de los de otros países", agregó el astronauta, tras aludir al lanzamiento previsto para este año del cohete suborbital MIURA 1, de la firma española PLD Space. El cohete Falcon 9, con la cápsula Dragon en la cúspide, despegará desde el Centro Espacial Kennedy con destino a la EEI, donde pasará ocho días realizando experimentos en asociación con varias organizaciones científicas y, tras lo cual, regresará a la costa de Florida. CRISIS RUSIA-UCRANIA NO AFECTA OPERACIONES EN EEI Durante la rueda de prensa, Kathy Lueders, directiva de Operaciones Espaciales de la NASA, señaló que a pesar de la crisis desatada tras la invasión rusa a Ucrania no han recibido "ningún indicio" de que sus homólogos rusos "no estén comprometidos con el funcionamiento de la EEI" y, por tanto, los equipos siguen "trabajando juntos". "Entendemos la situación, pero para nosotros, por suerte, nada ha cambiado, y esperamos que siga así", señaló la ejecutiva de la agencia aeroespacial estadounidense. "Realmente siento que este es un buen mensaje, de que estamos operando en el espacio como un equipo. Sería un día triste si no pudiéramos hacer esto, pero lo estamos haciendo", añadió Lueders. En ese sentido, se mantiene los planes de que el astronauta de la NASA Mark Vande Hei regrese a la Tierra a fines de marzo a bordo de una nave rusa Soyuz MS-19 tras pasar más de 300 días en el espacio, según se informó hoy. A su turno, Michael Suffredini, presidente y director ejecutivo de Axiom, destacó en la rueda de prensa que la primera misión privada a la EEI servirá para "aprender a operar en el espacio sin socios internacionales", y, en ese sentido, la NASA y SpaceX han sido grandes aliados. El ejecutivo añadió que la Ax-1 es representativa de los tipos de misiones que proporcionarán, con una "tripulación internacional que realizará una investigación significativa". Reveló que esperan enviar en septiembre de 2024 el primer módulo de la estación espacial que esta firma va a poner en marcha. De cara a la misión que despegará el próximo 30 de marzo, la tripulación ha estado entrenando en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas) y otras instalaciones de la agencia desde agosto de 2021 para familiarizarse con los sistemas de la estación, las instalaciones científicas y los procedimientos de emergencia.