El austriaco Sepp Straka logra su primer título en la PGA, tras ganar el Honda Classic

Redacción deportes, 27 feb El austriaco Sepp Straka logró alzarse hoy con el título del Honda Classic de golf en la última jornada del torneo al firmar una tarjeta de 66 golpes (-4) y sumar un total de 270 con 10 bajo el par del campo de Florida (EEUU). La 50 edición del The Honda Classic de golf mantuvo la emoción del campeón hasta el último momento. La ronda final comenzó con el estadounidense Daniel Berger en el liderato con cinco golpes de ventaja pero su peor actuación de la semana, con cuatro bogeis y otro doble para solo dos birdies, le hicieron descender a la cuarta plaza. Straka aprovechó esta circunstancia, mantuvo el buen nivel de juego demostrado en las rondas anteriores y finalizó el cuarto recorrido en 66 golpes a pesar de fallar en los hoyos 1 y 8, hecho que suplió al embocar seis birdies que le dieron la victoria bajo la lluvia del PGA National de Palm Beach Gardens. El austriaco, que ascendió al puesto 14 de la FedExCup, logró hoy su primer título profesional y con él, el billete para el Marsters de Augusta que se celebrará en abril. Cerca de conseguirlo estuvo es irlandés Shane Lowry, a un golpe del líder, que completó los últimos 18 hoyos sin errores y con birdies en el 1, el 4 y el 11. En tercera posición, con ocho bajo par y a dos del vencedor, acabó el estadounidense Kurt Kitayama, quien comenzó la primera ronda logrando el liderato provisional contra pronóstico y que, aunque no logró ganar, pudo mantenerse en los primeros puestos de la tabla. El Honda Classic, que celebra este año sus bodas de oro, repartió este año ocho millones de dólares en premios, de los que casi millón y medio fueron para el campeón. La primera edición se celebró en 1972 con el nombre de Jackie Gleason’s Inverrary Classic, en 1981 pasó a denominarse American Motors Corporation (AMC) y ya en 1982 tomó el nombre que conserva hasta la actualidad, The Honda Classic.