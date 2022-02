EEUU ordena la salida de doce diplomáticos rusos ante la ONU, según Moscú

Naciones Unidas, 28 feb Rusia anunció este lunes que Estados Unidos ha declarado persona non grata a doce diplomáticos de su misión ante Naciones Unidas y que les ha dado hasta el 7 de marzo para que salgan del país. Según el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, la notificación se recibió hoy mismo y supone una "noticia triste" y una muestra de que EE.UU. no está respetando los acuerdos con Naciones Unidas sobre su rol como Estado anfitrión de la organización, que tiene su sede central en Nueva York. Preguntado durante una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, se negó a hacer comentarios sobre el tema porque la noticia estalló cuando ya había comenzado a hablar ante los periodistas y no tenía detalles. EFE mvs-bpm/hc/eat