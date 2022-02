Bruselas no descarta la posibilidad de dejar de importar gas ruso

Bruselas, 28 feb El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, aseguró este lunes que Bruselas no excluye "ninguna medida", incluida la prohibición de importar gas ruso, entre las sanciones que está aprobando para intentar parar la invasión de Ucrania. "Lo que puedo decir ahora respecto a las sanciones es que todas las opciones están sobre la mesa. No excluimos ninguna medida", dijo Dombrovskis en una intervención en el Parlamento Europeo para discutir el impacto que las sanciones a Rusia tendrán en la Unión Europea. "Hasta ahora, el análisis que hemos estado haciendo estaba enfocado al revés, en qué pasaría si Rusia, por ejemplo, corta el suministro de gas y la conclusión de este análisis es que, no sin problemas, pero podemos manejar esta situación", aseguró.