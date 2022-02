Al menos 14 muertos en accidentes y un feminicidio en el carnaval boliviano

La Paz, 28 feb Al menos 14 personas han fallecido en diversos accidentes de tránsito por excesos durante el carnaval en Bolivia, a lo que se suma un feminicidio confirmado, según los reportes preliminares de la Policía efectuados este lunes. Uno de los hechos más trágicos se produjo en la población de Independencia, del departamento central de Cochabamba, donde se confirmó la muerte de nueve personas mientras otras 19 resultaron heridas tras un "atropello masivo", informó a los medios el comandante departamental de Tránsito, Renzo Mercado. El jefe policial detalló que el suceso se produjo en la víspera en una de las calles principales de esa localidad "donde se encontraba la gente concentrada" celebrando el carnaval cuando un vehículo conducido por Simón R.R., que estaba en "estado de ebriedad", embistió a varias personas. En algunos videos que se difundieron por las redes sociales se observa a un grupo exaltado de personas tratando de golpear al supuesto responsable, que aprovechó ese alboroto para escapar. Mercado aseguró que "se ha emitido el mandamiento de aprehensión en contra de este sujeto" para que una vez arrestado se lo lleve ante la Fiscalía mientras que los heridos reciben atención en diferentes centros de salud. En otro caso, el director regional de Tránsito de El Alto, Julio Larrea, informó sobre un hecho similar cuando un conductor "en estado de ebriedad" se llevó por delante a cinco vehículos ocasionando "daños de consideración", aunque no precisó si en ese caso hubo víctimas fatales. En un balance inicial de los casos fatales registrados en El Alto, Larrea se refirió a "tres fallecidos" por atropellamiento en la jornadas anteriores. A esto se suma el reciente deceso de un joven entre 25 y 30 años aún no identificado embestido por un coche y con el conductor prófugo, dijo el jefe de tránsito de esa ciudad vecina de La Paz. En Santa Cruz, los medios reportaron el fallecimiento de un menor de 6 años que junto a un adulto iban a bordo de una motocicleta que chocó contra una volqueta. En La Paz se confirmó un nuevo feminicidio en el que la víctima es una mujer de 27 años y el responsable su pareja que inicialmente dijo que ella "se habría suicidado", declaró a los medios el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Rolando Rojas. No obstante, la realización de una autopsia estableció que la causa de la muerte fue "asfixia mecánica por estrangulamiento" por lo que se descartó un supuesto suicidio, una versión que trató de sostener la pareja de la víctima ahora arrestado. Con este hecho, son al menos unos 12 lo casos de feminicidios reportados por las autoridades bolivianas en una gestión declarada por el Gobierno como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. A esto se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el lecho de un río en El Alto, un suceso que todavía se investiga y que maneja la posibilidad de que se trate también de un crimen de violencia machista. Las festividades de carnaval en Bolivia se mantienen hasta mañana martes, declarado festivo junto a este lunes, aunque dependiendo de las regiones y sus costumbres puede extenderse por varios días más.